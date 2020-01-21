نقيب العاملين بالنظافة يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لحل مشاكل منظومة المخلفات

طالب أمين حسن النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة بتدخل المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحل سريع لإنهاء المشاكل التي تهدد منظومة إدارة المخلفات متكاملة التي عجزت في حلها وزاره البيئه كاستشاري للدولة في هذا المجال وعلى رأسها:-





أولا: حماية صناعة الوقود البديل من المخلفات البلدية التي كادت تتوقف أمام استهلاك مصانع الأسمنت للفحم كوقود لأفران مصانع الأسمنت وعدم وجود ضوابط على الأسعار، وتحديدها، وهذا يؤثر على مشروعات البنية التحتية، ومصانع تدوير المخلفات في كل محافظات مصر لأن إنتاجها سوف يتم الاستغناء عنه.





ثانيا: حماية جامعي القمامة وشركات النظافة التي يصل تعدادهم لأكثر من ثلاثة آلاف شركة من عقود الإذعان التي تود المحافظات تفعيلها مع الشركات بعد تصريح وزيرة البيئة للمحافظين عدم دفع أموال للشركات مقابل عملية الخدمه من المنازل.





ثالثا: توفير واعتماد الموارد المالية لتنفيذ منظومة تقوم على محورين هامين توصيل خدمة النظافة بشكل يليق بالمواطن المصري والحفاظ علي مصدر أرزاق العاملين بالمهنة رابعا توفير آلية لتحصيل الرسوم الخاصة بالنظافة ووجود حل جذري لها بعد تصريح وزير الكهرباء بعدم تحصيلها من اول يوليو القادم وأضاف أمين أن الوضع الان سيء للغايه واملنا ان يكون في جدية وإصرار علي وجود حل جذري لكل هذه المشكلات من السيد رئيس الوزراء.