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مرأة

بروباجندا.. بهيج حسين: أسعار الفساتين في بعض عروض الأزياء مبالغ فيها وخيالية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:43 م
مصمم الازياء بهيج
مصمم الازياء بهيج حسين
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حياة عبد العزيز- آية التيجي- صلاح مهدي
قال مصمم الازياء بهيج حسين، إن هناك مبالغة في أسعار الفساتين التي تم الترويج لها مؤخرا،لانها اسعار مبالغ فيها وغير حقيقية، وهذا الامر لا يعد  عروض ازياء حقيقة.

وتابع بهيج حسين، انه لم نسمع عن خطوط أزياء عالمية قامت بعرض فساتين بملايين الدولارات،  إلا أنها تعرض هذه الأسعار للترويج فقط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمسابقة مصممي الازياء The Big 5، بحضور اقوى خمس مصممين ازياء في مصر والوطن العربي، في احدى الاكاديميات الموجودة في مصر الجديدة.

حضر المؤتمر الصحفي لمسابقة the big 5 كلا من مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز، ومصمم الأزياء المصري هشام أبو العلا، وخبيرة الموضة سوزان ثابت، ومصمم الأزياء التونسي سوشا، ومصمم الأزياء المصري بهيج حسين.


وتعد مسابقة "The big 5 " الأولي من نوعها فى مصر والوطن العربي ويعد هذا التعاون الأول بين أربعة من اشهر الاسماء فى عالم الأزياء والموضة فى الوطن العربى.


وتستمر فعاليات المسابقة ثلاثة أشهر حتي إقامة الحفل النهائي فى منتصف شهر إبريل القادم فى احد اشهر فنادق القاهرة الكبري المكان.
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