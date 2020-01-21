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أخبار البلد

مسرح الصحفيين كامل العدد..احتفالية لرسالة سلام الدولية للإنشاد والموسيقى الروحية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين،مساء اليوم  احتفالية ضخمة على المسرح بالدور الارضي لأول  حفل غنائى لفرقة سلام الدولية.

 وحضر عددا كبير من أعضاء النقابة وأسرهم لحضور الحفل الغنائى الأول لفرقة سلام الدولية للانشاد والموسيقى الروحية .

وافتتح الكاتب الصحفى  حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط الحفل بالترحيب بجميع الحضور والفرقة . 

وقال الزناتى ان الفرقة قد مثلت  مصر فى العديد من المحافل الدولية فى مختلف دول العالم ، وتعتبر نواة مهرجان سماع الدولى للانشاد والموسيقى الروحية .

وتقدم فرقة رسالة سلام مزيج من الانشاد الديني والصوفى ممتزج مع اصوات التراتيل والألحان القبطية ، ، حيث تتكون من (( فرقة سماع للانشاد الصوفى ، فرقة التراتيل والألحان القبطية ، فرقة الترانيم الكنائسية " اكابيلا " ، وفرقة اندونيسيا للانشاد الدينى )) برؤية فنية للفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس ورئيس الفرقة .

واضاف الزناتى ان هذه التجربة الفنية الجديدة تستحق ان تكون على مسرح نقابة الصحفيين، تعبيرا عن تقديم فن راق يدعو للتسامح والسلام والحوار بين شعوب الْعَالَم .

تأتى الاحتفالية بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب .

مسرح الصحفيين كامل العدد..احتفالية لرسالة سلام الدولية للإنشاد والموسيقى الروحية
مسرح الصحفيين كامل العدد..احتفالية لرسالة سلام الدولية للإنشاد والموسيقى الروحية
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