أحمد موسى يكشف معلومات لأول مرة عن علاقته بـ أحمد أبو الغيط.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سعيد بحواره اليوم مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام
لجامعة الدول العربية، موضحًا أن أبو الغيط كان وزيرا للخارجية قبل أن يكون أمين
الجامعة.
وأضاف موسى، خلال تقديمه
برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن يعلن عن سر لأول مرة
وقال: " أبو الغيط كان يخصه بأخبار ومعلومات كان ينشرها في جريدة الأهرام وكانت
تحتل الصفحة الأولى" .
وأوضح أن أبو الغيط سيكشف عن كواليس قمة برلين و
معلومات تعرض لأول مرة عن الحوار بين رؤساء العالم.
ويكشف الأمين العام كواليس ما دار في الغرف المغلقة في العاصمة الألمانية برلين بين قادة العالم بشأن ليبيا؛ كما يتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال لقائه مع برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ عن أسباب صمت العالم أمام انتهاكات أردوغان للقانون الدولي، ومدى حدوث مواجهة عسكرية في البحر المتوسط.
ويتطرق اللقاء إلى أحداث 25 يناير وما جرى منذ 9 سنوات ومحاولات تدمير الدولة المصرية، وكيف يري الدعوات التخريبية التي تطلقها الجامعة الإرهابية للنزول للشارع وإحداث الفوضى.