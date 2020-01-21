أحمد موسى يكشف معلومات لأول مرة عن علاقته بـ أحمد أبو الغيط.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سعيد بحواره اليوم مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، موضحًا أن أبو الغيط كان وزيرا للخارجية قبل أن يكون أمين الجامعة.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن يعلن عن سر لأول مرة وقال: " أبو الغيط كان يخصه بأخبار ومعلومات كان ينشرها في جريدة الأهرام وكانت تحتل الصفحة الأولى" .

وأوضح أن أبو الغيط سيكشف عن كواليس قمة برلين و معلومات تعرض لأول مرة عن الحوار بين رؤساء العالم.