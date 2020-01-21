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حوادث

مصرع تباع سقط من أعلى سيارة نقل ببني سويف

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:54 م
مصرع تباع سقط من
مصرع تباع سقط من أعلي سيارة نقل ببني سويف
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محمد عبد الحليم
لقي "تباع" مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل، بمدخل قرية منقريش التابعة لمركز بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة، إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.


تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوفاة شاب إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل بمدخل قرية منقريش التابعة لمركز بني سويف.


وبالانتقال والفحص تبين وصول "نادر احمد حسن" 20 سنة، تباع، مقيم قرية الشناوية مركز ناصر، شمال بني سويف، جثة هامدة، إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل، أثناء عمله قرية منقريش التابعة لمركز بني سويف، دون وجود شبهة جنائية.


وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة.
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