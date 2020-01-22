مد فترة تلقى طلبات التصالح في بعض المباني المخالفة لـ 6 أشهر أخرى.. ومحافظ بني سويف يؤكد عدم المغالاة في استكمال الطلبات





أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مد فترة تلقى الطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وذلك تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 2020 باعتماد تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي تضمنت إدخال العديد من التعديلات على بعض فقرات مواد القانون، سواء في البنود الفنية أو مد فترة تلقى طلبات التصالح والتيسير على المواطنين في بعض الشروط لتسهيل عملية تلقي الطلبات وتقنين الأوضاع.

وكان من أبرز التعديلات التي تم إدخالها على أحكام القانون "بحسب الكتاب الدوري الوارد للمحافظة من وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن"، هو أن القانون سمح بتلقى طلبات التصالح لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارًا من صدور قرار تعديل أحكام اللائحة التنفيذية "المعدلة"، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2020 إلى أن يصدر قرار بتعديلها.

كما تضمنت التعديلات الجوهرية أيضا؛ قيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات من المواطنين وعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح، وإعطاء أرقام لها، وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة، مع تكليف رؤساء الأحياء لتحديث سجل مخالفات البناء.

في السياق نفسه، صرح محافظ بني سويف بأنه قد صدر القرار الخاص بالقيم السعرية للمتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وفقًا لما حددته اللجنة المشكلة لتحديد قيمة سعر المتر المسطح، وبناءً على محاضر لجان التقدير والتي ضمت 4 لجان، وهي "لجنة لمركز بني سويف، ولجنة للواسطى وناصر، ولجنة لأهناسيا وببا، ولجنة لسمسطا والفشن"، حيث ضمت كل لجنة "2 من الجهة الإدارية المختصة، و2 من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية"، وقامت تلك اللجان بعمل معاينات ميدانية بعد تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، حيث انتهت اللجان إلى تقدير للأسعار المناسبة لكل متر مسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، والتى تفاوتت بحسب الاستخدام "سكنى، تجارى، إداري، صناعي".

وطبقا للقرار الخاص بالقيم السعرية للمتر المسطح .. فقد تم

تقسيم مدينة بني سويف





تم التقسيم إلى 6 مستويات طبقًا لمسافة عرض الشارع، حيث تراوحت الأسعار ما بين المستوى الأول والمستوى السادس من 200 جنيه للمتر إلى 500 جنيه للسكني، ومن 400 جنيه إلى 1200 جنيه للتجاري، ومن 300 جنيه إلى 800 جنيه للإداري، ومن 75 جنيهًا للمتر المسطح إلى 400 جنيه للصناعي، فضلًا عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات من 100 جنيه للمتر إلى 400 جنيه.

كما تضمن القرار تحديد القيمة السعرية للمتر المسطح بمركز بني سويف والوحدات التابعة، والتي تضمن 5 مستويات طبقًا لمسافة عرض الشوارع، حيث تراوحت الأسعار للمتر المسطح ما بين المستوى الأول والخامس بين 50 جنيها و130 جنيها للسكني، ومن 140 جنيهًا إلى 350 جنيهًا للتجاري، ومن 100 جنيه إلى 260 جنيهًا للإداري، ومن 50 جنيهًا للمتر المسطح إلى 130 جنيهًا للصناعي، فضلًا عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات بـ 100 جنيه للمتر.

وفي مدينة الواسطى

فقد تراوحت الأسعار للمتر المسطح من 100 جنيه إلى 400 جنيه للسكني، ومن 300 جنيه للمتر إلى 800 جنيه للتجاري، ومن 200 جنيه للمتر إلى 600 جنيه للإداري، ومن 100 جنيه للمتر المسطح إلى 300 جنيه للصناعي، فضلًا عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات من 125 جنيهًا للمتر إلى 250 جنيهًا .

وفي قرى مركز الواسطى

تراوحت الأسعار بين 50 جنيها للمتر المسطح إلى 150 جنيها للسكني، ومن 100 جنيه للمتر المسطح إلى 300 جنيه للتجاري، ومن 75 جنيها للمتر إلى 200 جنيه للإداري، ومن 75 جنيها للمتر إلى 150 جنيها للصناعي، و100 جنيه للمتر إلى 150 جنيها للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات.

وفي مدينة ناصر

تم تقسيم المدينة إلى 3 مستويات، حيث تراوحت الأسعار للمستوى الأول والثالث بين 150 جنيها و350 جنيها للسكني، ومن 300 جنيه إلى 700 جنيه للتجاري، ومن 225 جنيهًا إلى 525 جنيهًا للإداري، ومن 200 جنيه للمتر المسطح إلى 250 جنيهًا للصناعي، فضلًا عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات بـ 200 جنيه للمتر.

وفي قرى مركز ناصر

تراوحت الأسعار بين 50 جنيها للمتر المسطح و100 جنيه للسكني، ومن 100 جنيه للمتر المسطح إلى 150 جنيها للتجاري، ومن 75 جنيها للمتر إلى 125 جنيها للإداري، ومن 75 جنيها للمتر إلى 100 جنيه للصناعي، و100 جنيه للمتر للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات.

وفي مدينة إهناسيا

تقسيم المدينة إلى 5 مستويات، حيث تراوحت الأسعار ما بين المستوى الأول والخامس من 200 جنيه للمتر إلى 400 جنيه للسكني، ومن 400 جنيه إلى 800 جنيه للتجاري، ومن 300 جنيه إلى 600 جنيه للإداري، ومن 100 جنيه للمتر المسطح إلى 300 جنيه للصناعي، فضلًا عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات من 75 جنيهًا للمتر إلى 250 جنيها.

وفي قرى مركز إهناسيا

تراوحت الأسعار بين 50 جنيها للمتر المسطح و100 جنيه للسكني، ومن 120 جنيها للمتر المسطح إلى 150 جنيها للتجاري، ومن 110 جنيهات للمتر إلى 125 جنيها للإداري، ومن 50 جنيها للمتر إلى 100 جنيه للصناعي، و100 جنيه للمتر للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات.

وفي مدينة ببا

تقسيم المدينة إلى 5 مستويات، حيث تراوحت الأسعار بين المستوى الأول والخامس بين 150 جنيها للمتر و350 جنيها للسكني، ومن 350 جنيهًا إلى 700 جنيه للتجاري، ومن 300 جنيه إلى 500 جنيه للإداري، ومن 150 جنيهًا للمتر المسطح إلى 250 جنيهًا للصناعي، فضلًا عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات من 100 جنيه للمتر إلى 200 جنيه.

وفي قرى مركز ببا

تراوحت الأسعار من 50 جنيها للمتر المسطح إلى 150 جنيها للسكني، ومن 120 جنيها للمتر المسطح إلى 350 جنيها للتجاري، ومن 110 جنيهات للمتر إلى 300 جنيه للإداري، ومن 50 جنيها للمتر إلى 150 جنيها للصناعي، و100 جنيه للمتر للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات.

وفي مدينة الفشن

تم تقسيم المدينة إلى 6 مستويات، حيث تراوحت الأسعار ما بين المستوى الأول والسادس من 150 جنيها للمتر إلى 400 جنيه للسكني، ومن 350 جنيهًا إلى 800 جنيه للتجاري، ومن 250 جنيهًا إلى 600 جنيه للإداري، ومن 100 جنيه للمتر المسطح إلى 300 جنيه للصناعي، فضلًا عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات من 100 جنيه للمتر إلى 250 جنيها.

وفي قرى مركز الفشن

تراوحت الأسعار من 50 جنيها للمتر المسطح إلى 100 جنيه للسكني، ومن 120 جنيها للمتر المسطح إلى 150 جنيها للتجاري، ومن 110 جنيهات للمتر إلى 125 جنيها للإداري، ومن 50 جنيها للمتر إلى 100 جنيه للصناعي، و100 جنيه للمتر للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات.

وفي مدينة سمسطا

تم تقسيم المدينة إلى 6 مستويات، حيث تراوحت الأسعار ما بين المستوى الأول والسادس من 150 جنيها للمتر إلى 275 جنيها للسكني، ومن 225 جنيهًا إلى 400 جنيه للتجاري، ومن 275 جنيهًا إلى 300 جنيه للإداري، ومن 125 جنيهًا للمتر المسطح إلى 250 جنيهًا للصناعي، فضلًا عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات من 100 جنيه للمتر إلى 200 جنيه.

وفي قرى مركز سمسطا

فقد تم تراوحت الأسعار بين 50 جنيها للمتر المسطح و100 جنيه للسكني، ومن 120 جنيها للمتر المسطح إلى 140 جنيها للتجاري، ومن 110 جنيهات للمتر إلى 125 جنيها للإداري، ومن 50 جنيها للمتر إلى 100 جنيه للصناعي، و100 جنيه للمتر للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات.

كما شدد المحافظ على أهمية السير الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح طبقًا لبنود قانون التصالح في بعض مخالفات المباني ولائحته التنفيذية، والتيسير على الموطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون، والمدى الزمنى للفترة المسموح بها للتقدم بطلبات تصالح، خاصة بعد مد الفترة 6 أشهر.