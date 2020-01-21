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اقتصاد

ترامب: سندرس فرض رسوم جمركية على السيارات إذا لم نتفق مع أوروبا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:49 م
ترامب
ترامب
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رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى محادثات ”جيدة جدا“ مع الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، لكن إذا لم يتم التوصل لاتفاق، فإن واشنطن ستدرس بجدية فرض رسوم جمركية على السيارات.

 

وأرجأ البيت الأبيض مرارا قرارا بشأن احتمال فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة من أوروبا.

 

وأثار تهديد ترامب بفرض رسوم على مكون رئيسي في الصادرات الأوروبية توبيخا قويا من مسؤولين أوروبيين ومن شركات صناعة السيارات، وهى مصدر رئيسي للتوظيف في الاتحاد الأوروبي.

 

وقال ترامب على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري ”نتوقع أن يكون بمقدورنا عقد اتفاق مع أوروبا. وإذا لم يعقدوا اتفاقا فإننا بالتأكيد سنولي ذلك اهتماما قويا جدا“ في إشارة إلى الرسوم الجمركية.

 

وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة ترامب هددت بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات السيارات من أوروبا إذا لم تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسميا إيران بخرق الاتفاق النووي لعام 2015.

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