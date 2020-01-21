استقبال أكثر من 217 ألف سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة في بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أنه تم استقبال 217 ألف و590 سيدة وفتاة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بني سويف،وذلك ضمن المرحلة الثانية،والتي تضم 11 محافظة من بينها بني سويف.





تستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن 18 سنة،ويتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات الطبية والتي تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.