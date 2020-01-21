استقبال أكثر من 217 ألف سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة في بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أنه تم استقبال 217 ألف و590 سيدة وفتاة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بني سويف،وذلك ضمن المرحلة الثانية،والتي تضم 11 محافظة من بينها بني سويف.
تستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن 18 سنة،ويتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات الطبية والتي تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.
وأكد محافظ بني سويف انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية التي انطلقت"7 ديسمبر الماضي"في 144 وحدة صحية بمختلف مراكز المحافظة،والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة،ويشرف على تنفيذها 147 فريق طبي مكون من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات،حيث يتم الكشف الكامل عن الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل،بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.
ونوه المحافظ عن متابعته المستمرة لسير العمل في المبادرة،والتي تشهد إقبالا متزايدا على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها،حيث وصل إجمالي عدد السيدات المستفيدات إلى 217590 سيدة وفتاة"منذ انطلاق المبادرة وحتى أمس الاثنين"، وذلك بواقع :25863 بالواسطى،27500ناصر،37831 في بني سويف،28415 في اهناسيا،40409 في ببا،41793 بالفشن، 15779 سمسطا .