بعد غيابه العام الماضي .. وزيرة الثقافة تعلن حضور سور الأزبكية في معرض الكتاب

تنطلق ظهر غد الاربعاء الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس والتي تقام تحت عنوان "مصر افريقيا- ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرفها وتستمر حتى 4 فبراير القادم، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





يشارك في هذه الدورة 900 دار نشر من 40 دولة ما بين مصرية وعربية وأجنبية وتميزها مشاركة 41 مكتبة من سور الازبكية للمرة الأولى في الفعاليات بالمقر الجديد والتي تنطبق عليها الشروط المحددة.





وفي هذا السياق اشادت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالحضور القوى لمكتبات سور الازبكيه والذى جاء بما يتماشي مع المحددات التي اقرتها ادارة المعرض والهادفة في المقام الاول إلى عدم الاضرار بصناعة النشر والكتاب وحقوق المبدعين.



