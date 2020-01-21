AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعلام القاهرة تنظم دورات تدريبية.. 18 فبراير

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:00 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
ياسمين سامي
أعلن مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بكلية الإعلام جامعة القاهرة تنظيم دورات تدريبية جديدة خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح المركز أن الدورات تتضمن عددا من الإعلاميين منهم الاعلامية دعاء عامر والتي تحاضر فيها في الفترة بين 18 فبراير حتى 5 مارس باستديوهات كلية الإعلام جامعة القاهرة.



جدير بالذكر أن موقع كلية الإعلام بجامعة القاهرة قام بإعلان بعض درجات الأقسام كما يستعد لتحميل نتائج طلاب باقي الفرق في الامتحانات التي انتهى منها الطلاب، عبر الموقع الالكتروني الخاص بنتائج امتحانات اعلام القاهرة. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الموقع الالكتروني للنتائج قائلين "كلية إعلام بتعلن النتائج والامتحانات شغالة".

وعلق طلاب كلية الإعلام: ده العادي كل سنة واللي ظهر درجات الميدتيرم وأعمال السنة فقط وبعض درجات الفاينل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دورات تدريبية لإعداد إعلامي شامل بـ إعلام القاهرة.. اليوم

الخشت: لدينا مشكلة في الفضاء الإعلامي.. وعلينا بحث آليات مواجهتها

الحكومة تنفي ١١ شائعة في ٧ أيام .. أبرزها تسريح 3 ملايين من موظفي الدولة .. وأداء امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الأول بدون نجاح أو رسوب

إعلام القاهرة تستعد لإعلان النتائج عبر موقعها الإلكتروني

إعلام القاهرة تناقش رسالة دكتوراه حول خطاب الصحافة تجاه أداء الاقتصاد المصري

رسالة دكتوراه تناقش خطاب الصحافة تجاه أداء الاقتصاد المصري.. صور

ترشيحاتنا

شاهد .. ردة فعل غريبة لسيدة بعد تعرضها لإطلاق نار .. لن تصدق ماذا فعلت

رسميا.. تعرف على مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

نجم الشباك الأول .. عبد الله السعيد يتخطى لقب نادي الـ100 رسميا

أول رد فعل من ترامب على انطلاق محاكمة عزله في مجلس الشيوخ

خانها مع شقيقتها.. نهاية حزينة لـ زواج الريحاني وحبيبته الفرنسية لوسي

أحمد موسى: الإخوان المرتزقة رموا صور مرسي في القمامة بعد وقفتهم في لندن

AdvertisementS

كان فاكرها تحت تأثير المخدر.. طبيب لبناني يتحرش بمريضة والنهاية صادمة

انفراج أزمة كبيرة في الأهلي.. وليد أزارو ينتقل إلى الاتفاق السعودي بـ 700 ألف دولار لمدة 6 أشهر.. تفاصيل

حادث سير لـ مصطفى محمد نجم الزمالك قبل مواجهة مازيمبي.. شاهد

الكاف يعمق جراح النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بأبطال إفريقيا

بعد مقتل عشرات المرتزقة.. تركيا توجه دعوة للمشير خليفة حفتر

بسبب سهراته الحمرا.. بسمة وهبة تحذر لاعبا بنادي شهير على الهواء

المصري يحسم مصير عودة حسام حسن لتدريب الفريق بشكل رسمي

أكبر محترف فى العالم.. نادى مصري يضم لاعبا عمره 75 عاما

رضا عبد العال لجماهير الزمالك: كهربا ضرب مدرب النادي السابق.. وأوناجم بيشوف الفانلة الحمراء بيترعب

أبو الغيط: بوتين ألقى بقفازه في وجه الجميع خلال اجتماع برلين

مباريات نارية .. تعرف على مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

حاول اغتيال مبارك.. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن الإرهابي حسام الغمري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالزغاريد والأفراح .. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين ويؤكدون: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا .. فيديو وصور

أب يشتري سيارة إطفاء عبر الإنترنت ويحولها إلى سيارة عائلية.. شاهد النتيجة

7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد