وزير المالية السعودي يكشف مصير عائد طرح أرامكو في البورصة

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ، ان الصناعات المحلية القائمة بما فيها الصناعات العسكرية والتكنولوجية سوف تلقي دعما كبيرا خلال الفترة القادمة وذلك بعدما تلقت خزائن صندوق الاستثمارات العامة السعودي حوالي ثلاثين مليار دولار من طرح محلي لأسهم أرامكو الشهر الماضي.
وذكر وزير المالية السعودي " الجدعان " قائلا : "ندعم صناعتنا العسكرية لتطوير أصولنا العسكرية في الأجل المتوسط للتعامل مع هذه المخاطر، بما في ذلك استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة".
جاء ذلك في تصريحات صحفية له اليوم " الثلاثاء " في مقابلة صحفية لوزير المالية السعودي محمد الجدعان مع وكالة رويتز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي.
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وفي سياق آخر بيًن أن رئاسة مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم، والتي تولتها السعودية هذا العام، خطوة هامة نحو تسوية مشكلات المنطقة.
وتابع الجدعان: "من الأهمية بمكان جذب انتباه العالم إلى الشرق الأوسط... إذا تعاملت مع بعض مشاكلا المنطقة، فسيكون هذا عونا للعالم".