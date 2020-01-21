AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:48 م
الهام شاهبن
الهام شاهبن
Advertisements
محمد نحلة
أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي عن اختيار الفنانة الكبيرة إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الرابعة، المقرر إقامتها في الفترة من ٢٠ حتى ٢٦ يونيو المقبل، وذلك نظرا لمكانتها الكبيرة ومسيرتها السينمائية كممثلة ومنتجة لعبت أدوار البطولة فى أكثر من ٩٠ فيلما سينمائيا، و ٧٦ مسلسلا تليفزيوني، و١٩ مسرحية.

ومن جانبها أعربت الفنانة إلهام شاهين عن ترحيبها بالرئاسة الشرفية للمهرجان بشكل خاص، واعتزازها بالمهرجانات السينمائية المصرية بشكل عام باعتبارها جسرا للتواصل بين السينمائيين المصريين والعرب وسينما العالم. 

بينما قال الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس المهرجان إن "شرم الشيخ السينمائى" يسعى إلى فتح الباب أمام السينما بشكل عام  والسينما المستقلة وسينما الشباب سواء من خلال المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة أو القصيرة أو التسجيلية، وذلك في مدينة شرم الشيخ التى تعد أحد أهم المقاصد السياحية فى مصر، معربا عن سعادته لموافقة النجمة إلهام شاهين على الرئاسة الشرفية للمهرجان، كما وجه الشكر إلى وزيرة الثقافة د.إيناس عبد الدايم، واللجنة العليا للمهرجانات لموافقتهم على الدورة الرابعة للمهرجان.

كما أكد زايدة على أهمية الدعم الذى يقدمه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للفعاليات الثقافية فى المحافظة.

يشار إلى أن الدورة الرابعة للمهرجان سوف تكرم النجم الكبير عزت العلايلى باعتباره ضيف شرف المهرجان.

وينظم المهرجان  مؤسسة نون للثقافة والفنون التى أسسها المخرج الراحل  محمد كامل القليوبى، والمخرج الكبير داود عبد السيد، والناقدة الدكتورة ماجدة واصف، والناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والكاتب الصحفى جمال زايدة، والناقدة ماجدة موريس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأثر إلهام شاهين بفيلم رزق السينما فى القاهرة السينمائي

الليلة.. مهرجان القاهرة يخصص عرضا ثانيا لفيلم رزق السينما بالمسرح الصغير

محمد حفظي ودورة مشرفة لمهرجان القاهرة السينمائي

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل جائزة التأليف المسرحي

ترشيحاتنا

حاول اغتيال مبارك.. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن الإرهابي حسام الغمري

كاميرات مباراة كرة قدم تفضح خيانة زوج لزوجته.. شاهد ماذا حدث

فيديو جراف.. سبب انفعال أحمد السقا على صحفي بسبب زوجته

عيب يا سيد.. رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن تفاصيل مكالمته مع صالح جمعة

رسميا.. تعرف على مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

على طريقة الشيخ حسني.. محمد علي يشرب سيجارة حشيش ويفضح الإخوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد

كارمن سليمان سفيرة لـ بهية بعد زيارتها مع زوجها .. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. بيتزا الفول وأومليت أسباني وسلطة فجل أبيض