طارق عادل: الرئيس السيسي بحث تعزيز العلاقات الثنائية المصرية البريطانية ..فيديو

قال السفير طارق عادل سفير مصر لدى لندن، إن قمة الاستثمار بين بريطانيا والدول الإفريقية عقدت أمس وكانت لمدة يوم فقط.





وأضاف السفير طارق عادل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن اليوم كان الشق الثاني من زيارة الرئيس السيسي لبريطانيا

وهدفها تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وبريطانيا.

وتابع سفير مصر في لندن، أن الرئيس السيسي التقى رئيس وزراء بريطانيا صباح اليوم، ثم توجه إلى لقاء الأمير ويليام في ختام الزيارة.





وأوضح السفير طارق عادل، أن تجمع المصريين عند زيارة الرئيس السيسي لبريطانيا ترحيبا بالرئيس وهذا التجمع كان حبا وتقديرا للرئيس ولدوره الفعال لتنمية وتعزيز الدولة المصرية.





وأشار إلى أن الرئيس السيسي بحث تعزيز العلاقات الثنائية المصرية البريطانية وكيفية زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ومناقشة نتائج قمة الاستثمار في إفريقيا.