AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طارق عادل: الرئيس السيسي بحث تعزيز العلاقات الثنائية المصرية البريطانية ..فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:19 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال السفير طارق عادل سفير مصر لدى لندن، إن قمة الاستثمار بين بريطانيا والدول الإفريقية عقدت أمس وكانت لمدة يوم فقط.


وأضاف السفير طارق عادل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن اليوم كان الشق الثاني من زيارة الرئيس السيسي لبريطانيا
وهدفها تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وبريطانيا.


وتابع سفير مصر في لندن، أن الرئيس السيسي التقى رئيس وزراء بريطانيا صباح اليوم، ثم توجه إلى لقاء الأمير ويليام في ختام الزيارة.


وأوضح السفير طارق عادل، أن تجمع المصريين عند زيارة الرئيس السيسي لبريطانيا ترحيبا بالرئيس وهذا التجمع كان حبا وتقديرا للرئيس ولدوره الفعال لتنمية وتعزيز الدولة المصرية.


وأشار إلى أن الرئيس السيسي بحث تعزيز العلاقات الثنائية المصرية البريطانية وكيفية زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ومناقشة نتائج قمة الاستثمار في إفريقيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير مصر بألمانيا يكشف عن تفاصيل زيارة الرئيس لحضور قمة العشرين وإفريقيا..فيديو

سفارة بريطانيا: حضور السيسي قمة الاستثمار الإفريقية يعمق علاقات البلدين

سفير مصر بلندن: مصر عقدت عددا من الاتفاقيات على هامش القمة البريطانية الأفريقية ..فيديو

السيسي وجونسون يتوافقان حول تضافر الجهود لتسوية الأوضاع في ليبيا

الأمير ويليام يشيد بالإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية خلال لقاء الرئيس

عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي الأمير ويليام بقصر باكينجهام

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. شيرين عبد الوهاب ترجع في كلامها.. حالة حزن وتعاطف مع يوسف فوزي

أول رد فعل من ترامب على انطلاق محاكمة عزله في مجلس الشيوخ

احذر تناول الشاي والقهوة في هذا الوقت تحديدًا

تجاهله نجوم الفن لإصابة بالرعاش.. يوسف فوزي: مش عايز حاجة غير دعواتكم

مصادر حكومية تكشف حقيقة تغيير موعد إجازة 25 يناير

أخبار الزمالك .. تطورات الحالة الصحية لـ مصطفى محمد.. محمد صلاح يتغزل في شيكابالا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تجاهل الإنفلونزا.. وفاة مراهقة عمرها 15 عاما بشكل مفاجئ

بالزغاريد والأفراح .. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين ويؤكدون: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا .. فيديو وصور

أب يشتري سيارة إطفاء عبر الإنترنت ويحولها إلى سيارة عائلية.. شاهد النتيجة