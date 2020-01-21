9 جنيهات تراجعا بأسعار الذهب.. اليوم

انخفضت اسعار الذهب بفارق في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بمتوسط 9 جنيهات مقارنة بما كانت عليه الأحد الماضي.

سجل الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا اليوم نحو 684 جنيها بعد أن كان 693.75 جنيه الأحد الماضي بانخفاض بلغ 9.75 جنيه.

وصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي سعرا نحو 782 جنيها بعد أن كان 792.8 جنيه يوم الأحد الماضي بزيادة بلغت 10.8 جنيه .

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 586 جنيها بعد أن وصل لـ 594.2 جنيه يوم الأحد الماضي بفارق8.2 جنيه ، أما عيار 14 فوصل سعره لـ 456 جنيها مقابل 462.5 جنيه الأحد الماضي بفارق 6.5 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الذهب لـ 5472 جنيها و أوقية الذهب لـ 24.311 ألف جنيه و كيلو الذهب لـ 781.714 ألف جنيه.