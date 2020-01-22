اليوم.. قطع المياه عن عدة مناطق في برج العرب الجديدة

صرح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه سيتم قطع المياه عن المجاورة الثالثة بالحي السكني الأول، بمدينة برج العرب الجديدة.

يأتي وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح اليوم الأربعاء، وحتى الساعة 2 ظهر نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات، نظرًا لقيام الجهاز بأعمال صيانة محابس المياه بالمجاورة.

‎وأوضح المهندس عصام بدوى، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، بالمجاورة الثالثة، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.