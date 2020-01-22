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أخبار البلد

بعد تصدر تكليف أسنان 2018 تويتر.. الأمين العام: أرسلنا خطابا لوزارة الصحة ومجلس النواب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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محمد غالي

أرسل اليوم الدكتور محمد بدوي، الامين العام للنقابة العامة للاطباء الأسنان، الي وزيرة الصحة، خطابا لمعرفه موعد فتح باب التسجيل لتكليف أطباء أسنان دفعة 2018.


وأكد بدوي في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه تم إرسال خطاب آخر، للوزارة، لتحديد موعد بشكل عام عاجل مع نقيب أطباء الأسنان، وهيئة مكتب النقابة العامة، لمناقشة أزمة تأخر التكليف لدفعة 2018، لأن وزارة الصحة لم تصدر قرار التكليف حتى تاريخه مما يهدد مستقبل أطباء الأسنان الجدد.


بالإضافه إلي إرسال خطاب الي رئيس مجلس النواب، مع نقيب الأسنان وهيئة المكتب، لمناقشة أزمة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2018، وذلك لأن وزارة الصحة لم تصدر قرار التكليف مما يهدد مستقبل أطباء الأسنان الجدد.

وتصدر #تكليف_اسنان٢٠١٨_فين موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عقب غضب الطلاب من تأخر تكليفهم.

حيث جاءت التعليقات بالسخرية والغضب كالآتى:

نطالب بأقل حق قانوني يستحقه الطبيب بمجرد التخرج وهو استلام تكليفه والتمكن من ممارسة المهنة.

هو كل السنة الحوار دا بقي ولا ايه ما تدوا الناس تكليفها.

بعد تصدر تكليف أسنان 2018 تويتر.. الأمين العام: أرسلنا خطابا لوزارة الصحة ومجلس النواب
بعد تصدر تكليف أسنان 2018 تويتر.. الأمين العام: أرسلنا خطابا لوزارة الصحة ومجلس النواب
بعد تصدر تكليف أسنان 2018 تويتر.. الأمين العام: أرسلنا خطابا لوزارة الصحة ومجلس النواب
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