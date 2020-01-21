الباز يكشف سر حفاوة استقبال بروس جونسون للرئيس السيسي وموقفه من أردوغان .. فيديو

أكد الإعلامي محمد البار مقدم برنامج 90 دقيقة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بحفاوة من الحكومة البريطانية خلال زيارته إلى لندن لحضور القمة البريطانية الأفريقية.





وأضاف الباز أن بريطانيا كانت دولة ذات موقف صعب مع مصر منذ عام 2015 منذ حادث سقوط الطائرة الروسية، حيث قامت بريطانيا بتعليق الرحلات وسحب السفير قبل ان تقوم روسيا بذلك.

وتابع مقدم برنامج 90 دقيقة أن الإخوان كانت تنعم بحماية من بريطانيا وكان موقفها بعد 30 يونيو صعبا، إلا أن هذا الموقف تحول وقام الرئيس السيسي بتمثيل مصر والاتحاد الأفريقي وفتح ابواب لندن لمصر.

وأشار مقدم برنامج 90 دقيقة ان رئيس الوزراء البريطاني رحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي ونال حفاوة بالغة في حين أن أردوغان عندما زار لندن لم يستقبله أحد وسار وحيدا إلى أن وصل لمقر الحكومة البريطانية.

وقال الباز إن هذا له معنى ويمثل تقدير كبير لمصر ورئيسها وللاتحاد الأفريقي وهذا ليس مبالغة في تفسير الصورة وتعنى أن هناك حالة من الاحتفاء والتقدير للرئيس السيسي.