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رياضة

أبوريدة: منتخب مصر قادر على تخطي المرحلة الثانية لتصفيات مونديال 2022

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:29 م
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
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أ ش أ

أكد عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم هاني أبوريدة قدرة منتخب مصر على عبور عقبة المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢، وذلك بعدما أسفرت قرعة المرحلة الثانية من تصفيات المونديال التي أقيمت مساء اليوم /الثلاثاء/ بأحد فنادق القاهرة، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السادسة للتصفيات إلى جانب منتخبات "الجابون وليبيا وأنجولا".


وقال أبو ريدة - في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المنتخب قادر على التأهل للمرحلة الحاسمة من التصفيات، وتخطي منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري قادر على أعادة الثقة للاعبين في المرحلة القادمة، والاستعداد بشكل جيد للاستحقاقات القادمة.


وأضاف أن "القرعة أسفرت عن مجموعات متوازنة، وأن الفريق الذي يسعى لبلوغ المونديال عليه التغلب على كل المنتخبات التي سيواجهها، من أجل تحقيق الهدف في النهاية".


وعن النظام الجديد للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، أشار إلى أنه قد يكون أكثر تعقيدا من النظام الذي تم تطبيقه في تصفيات مونديال ٢٠١٨، مشددا على ضرورة تركيز المنتخب في كل مباراة على حدة دون النظر للنظام المتبع للتصفيات، مضيفا أن "المرحلة الثالثة من التصفيات ستكون أكثر صعوبة وقوة بعد تأهل عشرة منتخبات فقط للدور الحاسم من أجل تحديد هوية المنتخبات الخمسة التي ستبلغ المونديال".

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