نجم الشباك الأول .. عبد الله السعيد يتخطى لقب نادي الـ100 رسميا

أحرز عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز هدفين في مرمى شباك مصر للمقاصة ضمن اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز .
وعقب إحراز عبد الله السعيد الثنائية في شباك مصر للمقاصة خلال لقاء اليوم، استطاع أن يسجل الهدف رقم "102" في مسيرته الكروية ليتخطي لقب الـ 100 هدف حتى الآن ويضاف إلى تاريخه بصفة رسمية .
وحقق نادي بيراميدز فوزا هاما على منافسة نادي مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز .
واحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد" 23" نقطة "بينما تواجد مصر للمقاصة في المركز الخامس عشر برصيد "11" نقطة ".