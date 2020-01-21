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خالد أبو بكر يكشف مخالفة رئيس وزراء بريطانيا للبروتوكول أثناء زيارة السيسي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:44 م
السيسي وجونسون
السيسي وجونسون
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي خالد أبو بكر، أن زيارة الرئيس السيسي للندن ناجحة بكل المقاييس موضحا أنها أفضل من الزيارة السابقة لوجوده علاقة خاصة بين الرئيس السيسي وجونسون رئيس الوزراء. 

وأضاف أبو بكر خلال حلقة اليوم من برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «أون اي» وتقدمه الإعلامية «بسمة وهبة»، أن الكثير من الرؤساء والمسؤولين الأفارقة طالبوا لقاء الرئيس السيسي، موضحا أنه خلال القمة اليوم بلندن القى السيسي كلمة كرئيس الاتحاد الافريقي.


وأشار أبو بكر، أن رئيس الوزراء البريطاني استقبل الرئيس السيسي أمام باب مقر مجلس الوزراء؛ و استقبله بحرارة وود وخالف البرتوكول بإنه تقدم نحو سيارة الرئيس السيسي تقديرا له، منوها أنه عقب ذلك زار السيسي قصر بكنجهام وكان في استقباله الأمير وليم.

وأكد أن الوضع بين مصر وبريطانيا يشهد عصرا جديدا من العلاقات القوية، مشيرا إلى أنه لابد من الحفاظ على العلاقة ببريطانيا خاصة أنها حليف استراتيجي قوي.

والتقي الرئيس السيسي برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بمقر الحكومة البريطانية فى  «داوننج ستريت»، وذلك في إطار زيارته للعاصمة البريطانية لندن، حيث شارك في القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار.
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