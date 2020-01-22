حسرة ودموع بين أطفال ذا فويس كيدز.. اكتشف السر في مأساة الخاسرين.. وبهذه الخطوات يمكن دعم الطفل في الخروج من الأزمة.. وعلاقة الأهل بالصدمة والعلاج

- الأسباب الحقيقية لمأساة الخاسرين في ذا فويس كيدز

- كيف تتعامل مع الطفل بعد الخسارة في ذا فويس كيدز

أثار برنامج مسابقات الأطفال ذا فويس كيدز حالة من الجدل كبيرة خلال الأيام الماضية حول مصير الأطفال المشاركين في المسابقة ولم يتمكنوا من الفوز خاصة أن البعض منهم يمر بحالة نفسية سيئة قد تصل لدرجة الصدمة والانهيار .

ونكشف في هذا التقرير أهم الأسباب الحقيقية التى جعلت الأطفال الخاسرين يشعرون بالحزن الشديد والانهيار النفسي، وكيف يمكن مساعدتهم فى التخلص من هذه الحالة ؟

أسباب صدمة الأطفال

قالت الدكتورة اعتماد عبد الحميد ، خبير علاقات أسرية وزوجية، إن السبب الرئيسي في معاناة بعض الأطفال الخاسرين من ذا فويس كيدز من أزمات ومشكلات نفسية هو سوء تعامل الأهل مع الأزمة .





وأضافت "اعتماد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن شحن الأهل النفسي للطفل وإخباره أنه رائع وموهوب ومستحيل أن يخسر، يجعل الطفل يصاب بصدمة كبيرة بعد الخسارة ، خاصة ان هناك معايير عديدة للفوز غير الصوت الجيد ، فالصوت الجميل ليس المقياس الوحيد في مسابقات الغناء وهناك العديد من الاعتبارات الأخرى مثل طريقة الأداء وطبيعة الاغاني التى يجيد غناءها وحفاظه على اللحن ومخارج الحروف فلابد أن يحرص الأهل على توعية الطفل بهذه الأمور وأن الخسارة تعني وجود مشكلة في إحدى النقاط ولا تعني انه فاشل .





وأكدت " اعتماد" ضرورة أن يزرع الأهل الثقة فى الطفل وأن الخسارة لا تعني انه فاشل أو غير موهوب بل قد يكون هناك عيوب بسيطة يمكن علاجها ويمكن المحاولة مرة أخرى سواء فى نفس المسابقة أو مسابقات أخري، فالخسارة ليست نهاية الكون .





وأشارت إلى نقطة مهمة وهى أن الضغط النفسي الذي يمارسه الأهل على الطفل هو السبب فى معاناتهم النفسية بعد الخسارة بل أحيانا يكون هو السبب فى عدم الفوز فى المسابقة لأنه يجعل الطفل مرتبكا وتركيزه أقل .

الطفل بعد الخسارة

أوضحت "إعتماد" أن الطفل بعد الخسارة يحتاج للدعم النفسي والتعامل معه بلطف والابتعاد عن عبارات التوبيخ او الانتقاص من شأنه وعدم الانهيار أمامه فبعض الأهالي يصابون بحالة حزن شديدة بعد الخسارة يكن لها تأثير كبير على مشاعر الطفل، ومن الأمور المهمة جدا التي يغفل عنها الأهل بعد خسارة الطفل فى ذا فويس كيدز هى معرفة السبب فى خسارة الطفل وإصلاحه إذا أمكن.

وشددت " إعتماد" على ضرورة إعادة ثقة الطفل فى نفسه وأن خسارته لا تعني الفشل لأنه لا يوجد إنسان فاشل وإنما ترجع لنقطة أو مهارة يفتقدها لم ينتبه لها ويمكن علاجها بالتدريب أو أن المقاييس الموضوعة من البرنامج ترغب في مواصفات معينة لا تطبق عليه لكن هذا لا يعني أن أماكن أخرى تبحث عن شخص بنفس مواصفاته.

ومن المهم قول العبارات الداعمة للطفل مثل "أنت لسه صغير قدامك مستقبل أكبر وممكن تجرب تاني" أو "هندرب وهنبقى أقوى وهنقدم تاني السنة اللي جاية".

ووجهت "اعتماد" كلمة للآباء والأمهات قائلة "احلموا مع ولادكم حلمهم هما مش حلمكم انتوا .. ممكن يكونوا بيحلموا بحاجة تاني وخاضوا التجربة دي عشانكم .. لازم يكن ابنك موهوب فعلا فى الغنى مش انت اللي عايز كده".