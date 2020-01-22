حسرة ودموع بين أطفال ذا فويس كيدز.. اكتشف السر في مأساة الخاسرين.. وبهذه الخطوات يمكن دعم الطفل في الخروج من الأزمة.. وعلاقة الأهل بالصدمة والعلاج

-الأسباب الحقيقية لمأساة الخاسرين في ذا فويس كيدز
-كيف تتعامل مع الطفل بعد الخسارة في ذا فويس كيدز
أثار برنامج مسابقات الأطفال ذا فويس
كيدز حالة من الجدل كبيرة خلال الأيام الماضية حول مصير الأطفال
المشاركين في المسابقة ولم يتمكنوا من الفوز خاصة أن البعض منهم يمر بحالة نفسية
سيئة قد تصل لدرجة الصدمة والانهيار.
ونكشف في هذا التقرير أهم الأسباب الحقيقية التى
جعلت الأطفال الخاسرين يشعرون بالحزن الشديد والانهيار النفسي، وكيف يمكن مساعدتهم
فى التخلص من هذه الحالة ؟
أسباب صدمة الأطفال
الطفل بعد الخسارة
أوضحت "إعتماد" أن الطفل بعد
الخسارة يحتاج للدعم النفسي والتعامل معه بلطف والابتعاد عن عبارات التوبيخ او
الانتقاص من شأنه وعدم الانهيار أمامه فبعض الأهالي يصابون بحالة حزن شديدة بعد
الخسارة يكن لها تأثير كبير على مشاعر الطفل، ومن الأمور المهمة جدا التي يغفل عنها الأهل
بعد خسارة الطفل فى ذا فويس كيدز هى معرفة السبب فى خسارة الطفل وإصلاحه إذا أمكن.
ومن المهم قول العبارات الداعمة للطفل مثل "أنت لسه صغير قدامك مستقبل أكبر وممكن تجرب تاني" أو "هندرب وهنبقى أقوى وهنقدم تاني السنة اللي جاية".
ووجهت "اعتماد" كلمة للآباء والأمهات قائلة "احلموا مع ولادكم حلمهم هما مش حلمكم انتوا .. ممكن يكونوا بيحلموا بحاجة تاني وخاضوا التجربة دي عشانكم .. لازم يكن ابنك موهوب فعلا فى الغنى مش انت اللي عايز كده".