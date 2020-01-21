ماريان خورى: انطلاق فيلم احكيلي فى دور العرض ورحلته مستمرة بالمهرجانات

عبّرت المخرجة والمنتجة ماريان خوري عن سعادتها بانطلاق فيلمها الجديد "إحكيلى" تجاريًا، واستيعاب الجمهور المصري لكافة أشكال الفنون وسوف.



وقالت أن الفيلم يعرض بجميع محافظات مصر بالإضافة إلى مشاركاته في المهرجانات السينمائية المقبلة التي سيعلن عنها بالتتابع .



والفيلم ينتمى الى نوعية الاعمال التسجيلية التى توثق فيها مارايان خورى اسرار عن حياة عائلتها وتدور قصة الفيلم حول أم وابنتها، تعملان في مجال السينما، تكتشفان معًا الحياة بصعوباتها ومتعها، وذلك من خلال أربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة

لنفـس العائلة -هذه العائلة المصـرية التي يعود أصلها إلى بلاد الشام- هي عائلتي والعائلة التي طالما كانت الحياة والسينما فيها.