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فن

ماريان خورى: انطلاق فيلم احكيلي فى دور العرض ورحلته مستمرة بالمهرجانات

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:49 م
ماريان خورى
ماريان خورى
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محمد نبيـل
عبّرت المخرجة والمنتجة ماريان خوري عن سعادتها بانطلاق فيلمها الجديد "إحكيلى" تجاريًا، واستيعاب الجمهور المصري لكافة أشكال الفنون وسوف.

وقالت أن الفيلم يعرض بجميع محافظات مصر بالإضافة إلى مشاركاته في المهرجانات السينمائية  المقبلة التي سيعلن عنها بالتتابع.

والفيلم ينتمى الى نوعية الاعمال التسجيلية التى توثق فيها مارايان خورى اسرار عن حياة عائلتها وتدور قصة الفيلم حول أم وابنتها، تعملان في مجال السينما، تكتشفان معًا الحياة بصعوباتها ومتعها، وذلك من خلال أربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة
لنفـس العائلة -هذه العائلة المصـرية التي يعود أصلها إلى بلاد الشام- هي عائلتي والعائلة التي طالما كانت الحياة والسينما فيها.
ومن خلال مشاهد أرشيفية لم يرها أحد من قبل، نغوص في عالم بين الحقيقة والخيال، مع شخصيات أفراد العائلة التي ظهـرت في أفـلام يوسـف شاهـين الذاتية، أو أدوارهم الحقيقة في مسرح الحياة. هذه قصة حميمة تمتد في الزمان والمكان عبر أربعة أجيال وأربعة مدن، من الإسكندرية والقاهرة وصولًا لباريس وهـافانا.
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