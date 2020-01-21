AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تفاصيل اجتماع مجموعة العمل الخاصة بوضع تقرير الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء 2018-2019

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:09 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد

عقدت مجموعة العمل  المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لوضع تقرير عن الحساب الختامي لـ 22 وزارة طبقت موازنة البرامج والأداء لسنة 2018-2019، اجتماعا لها اليوم، للاتفاق حول منهجية العمل الخاصة بمجموعة العمل المكونة من مستشاري اللجنة ومن يرغب من النواب، بقيادة النائبة سيلفيا نبيل، حيث انضمت للمجموعة النائبة منال ماهر عضو اللجنة.


وخلال الاجتماع تم الاتفاق على آلية العمل وتوزيع المهام بين مجموعة العمل، والاتفاق على النقاط العامة التي سيتم وضع التقرير على أساسها، لتوحيد طريقة التقييم، مع التأكيد على مدى تطابق الخطة الاقتصادية والاستثمارية والبرامج المقدمة، والربط باستراتيجية 2030، والمؤشرات الموجودة، ومدى الصرف على البرامج الموجودة.


كما تم الاتفاق على مخاطبة كل اللجان المعنية كل فيما يخصه لوضع تقرير فني حول ختامي البرامج والأداء الخاصة بالوزارة المرتبطة بعمل كل لجنة.


وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قرر تشكيل مجموعة عمل بقيادة النائبة سيلفيا نبيل، ومستشارى اللجنة، لوضع تقرير عن الحساب الختامى لـ22 وزارة، طبقت موازنة البرامج والأداء لسنة 2018-2019، حسب خطة العمل لعرضه على اللجنة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الفرعية بالبرلمان لمناقشة برامج الأداء

تفاصيل الاجتماع الثاني للجنة الفرعية بالبرلمان.. سيلفيا نبيل: وضع حل جذري لمشكلة التبعية الفنية والمالية للمديريات بالمحافظات

سيلفيا نبيل : تدريب قومي على موازنة البرامج والأداء في ديسمبر بحضور كافة جهات الدولة

تفاصيل الاجتماع الثاني لخطة البرلمان لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030

تدريب قومي على موازنة البرامج والأداء.. تفاصيل الجلسة الثانية لخطة التنمية المستدامة 2030.. سيلفا نبيل: نهدف لربط المديريات بالوزارات

تفاصيل اجتماع الأول للجنة الفرعية بالبرلمان لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030

ترشيحاتنا

انفراج أزمة كبيرة في الأهلي.. وليد أزارو ينتقل إلى الاتفاق السعودي بـ 700 ألف دولار لمدة 6 أشهر.. تفاصيل

أخبار الحوادث.. قصة الزوجة اللعوب وعشيقها أمين الشرطة على فراش الزوجية بالمعصرة.. أحكام رادعة لعصابة الاتجار في النقد الأجنبي

وائل جمعة يكشف عن المنتخب الأقوى في مجموعة مصر

تعرف على موعد وطرف المباراة الأولى لمنتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

ممرضة تسرق مجوهرات مسنة مصابة بالخرف.. وكاميرا مراقبة منزلية تكشفها

فيديو جراف.. سبب انفعال أحمد السقا على صحفي بسبب زوجته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تجاهل الإنفلونزا.. وفاة مراهقة عمرها 15 عاما بشكل مفاجئ

بالزغاريد والأفراح .. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين ويؤكدون: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا .. فيديو وصور

أب يشتري سيارة إطفاء عبر الإنترنت ويحولها إلى سيارة عائلية.. شاهد النتيجة