تفاصيل اجتماع مجموعة العمل الخاصة بوضع تقرير الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء 2018-2019

عقدت مجموعة العمل المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لوضع تقرير عن الحساب الختامي لـ 22 وزارة طبقت موازنة البرامج والأداء لسنة 2018-2019، اجتماعا لها اليوم، للاتفاق حول منهجية العمل الخاصة بمجموعة العمل المكونة من مستشاري اللجنة ومن يرغب من النواب، بقيادة النائبة سيلفيا نبيل، حيث انضمت للمجموعة النائبة منال ماهر عضو اللجنة.





وخلال الاجتماع تم الاتفاق على آلية العمل وتوزيع المهام بين مجموعة العمل، والاتفاق على النقاط العامة التي سيتم وضع التقرير على أساسها، لتوحيد طريقة التقييم، مع التأكيد على مدى تطابق الخطة الاقتصادية والاستثمارية والبرامج المقدمة، والربط باستراتيجية 2030، والمؤشرات الموجودة، ومدى الصرف على البرامج الموجودة.





كما تم الاتفاق على مخاطبة كل اللجان المعنية كل فيما يخصه لوضع تقرير فني حول ختامي البرامج والأداء الخاصة بالوزارة المرتبطة بعمل كل لجنة.





وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قرر تشكيل مجموعة عمل بقيادة النائبة سيلفيا نبيل، ومستشارى اللجنة، لوضع تقرير عن الحساب الختامى لـ22 وزارة، طبقت موازنة البرامج والأداء لسنة 2018-2019، حسب خطة العمل لعرضه على اللجنة.