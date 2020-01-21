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محافظات

تداول 517 شاحنة و73 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:23 م
ميناء
ميناء
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حسن غنيمة

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تداول 517 شاحنة و73 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا اليوم، استقبال السفينة كلاركسون وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من ميناء الجبيل وأربع سفن أخرى وهى أمانة، الحرية 1، الحرية 2، عزيز إكسبريس وعلى متنها 183 شاحنة و33 سيارة.

بينما غادرت السفينة ضبا بريدج متجهة إلى ميناء سواكن بالسودان فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة الجونة تريدر وعلى متنها 85 شاحنة و1 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية 2، عزيز إكسبريس وعلى متنها 116 شاحنة و15 سيارة .

كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وعلى متنها 68 شاحنة و3 سيارة فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وعلى متنها 65 شاحنة و21 سيارة بينما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة ريم .


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