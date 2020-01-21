سيدة الكارو بشبرا الخيمة لـ صدى البلد: ظروفنا صعبة وبنزل من الفجر للشغل في جمع القمامة

داخل منزل قديم بعزبة الصفيح بمنطقة الخصوص تعيش أسرة أية الشحات والتي عرفت بسيدة الكارو في القليوبية، مع أسرتها وطفليها .. لا يعرفون اى عمل سوى جمع القمامة و المخلفات وفرزها لتوفير الاحتياجات المعيشية في ظل الظروف الأسرية الصعبة التي يعيشونها.

التقى "صدى البلد"، آية عقب استلامها عربتها من الحى، قائلة "هنعمل ايه ظروفنا صعبة .. والحياة عايزة الكفاح و الشغل أحسن ما نمد ايدنا لحد .. علشان كده انا بنزل وبسترزق من جمع الزبالة ".

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وأضافت أنها تخرج يوميا للعمل فى جمع القمامة والشغل لمساعدة زوجها فى الإنفاق على أسرتها وتوفير متطلبات الحياة حيث يعمل زوجها سائق على توك توك مستأجر هو الأخر وعمل اليوم يكاد يكفي تدبير احتياجاتهم.

وأكدت آية إن عربة الكارو التى قام مسئولى الحى بمصادرتها ليست ملكا لها وإنما تستأجرها يوميا من احد الاشخاص وتخرج يوميا فى الفجر للعمل فى جمع القمامة وإعادة بيعها قائلة " أنا بأجر العربية يوميّا عشان أسترزق من الزبالة.

وأشارت إلى انه يوم الواقعة كانت تسير بالعربة ومعها طفليها عند أول كوبري مسطرد وفوجئت بمسئولى الحى يصادرون العربة التى تساعدها على لقمة العيش حيث تعول طفلين مصطفى والذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات ويوسف الذي يبلغ عامين.

وأكدت أنه في وقت سابق تكررت نفس المشكلة المتداولة حاليا حيث تم احتجاز عربة الكارو منها قائلة: استلفت 200 جنيه عشان خاطر يرجعولي العربية تانى

وتابعت أية أن ظروفهم المعيشية صعبة للغاية حيث تسكن برفقة أمها وأخوتها فى منزل قديم حالته سيئة بالإيجار مطالبة بتدخل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ومساعداتها فى توفير مصدر دخل لها ولاسرتها من خلال إقامة مشروع يوفر لهم احتياجاتهم.

وكان حى شرق شبرا الخيمة قد سلم عربة الكارو والتي تم ضبطها من صاحبتها أثناء إلقاء القمامة ومخلفات البناء في الشارع تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حيث تم أخد التعهد القانوني عليها وإنذارها بعدم إلقاء المخلفات في الأماكن المحظورة.

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا إن الحي ينفذ قرار المحافظ بمنع سير العربات الكارو بالشوارع الرئيسية مشيرا الى أن هذه العربات تلقي ردش المبانى والقمامة على الرصيف في منتصف الشارع وأنه تم التنبيه عليهم منذ شهرين بشكل متواصل بعدم إلقاء المخلفات في الشوارع العمومية التي يشملها القرار في ضوء تلقي الحي شكاوى كثيرة من سوء حالة النظافة في الشوارع العمومية فقط بسبب هذه العربات

وأشار بكر الى أنه تم ضبط العربة أثناء الحملة المكبرة في وجود سكرتير عام المحافظة وهي ليست العربة الوحيدة بل تم ضبط أكثر من 30 عربة والتنبيه عليهم بعدم معاودة المخالفة مضيفا أن العربية المذكورة من منطقة الزرايب في الخصوص أي خارج نطاق حي شرق ووجه المحافظ بتسليم العربة مع أخذ تعهد عليهم بعدم السير وإلقاء المخلفات مرة أخرى بالشوارع التى يشملها القرار.

وكان رواد التواصل الاجتماعي بشبرا الخيمة قد تداولوا صورا لمسؤولي حي شرق شبرا الخيمة باستيقاف سيدة تقود عربة كارو ومصادرتها لقيامها بنبش وفرز القمامة بالشوارع وهو ما يضر بالبيئة ويزيد من مشكلة انتشار القمامة بالحي على حد قول المسؤولين عن الحملة.