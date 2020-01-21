أب يعتدي بوحشية على منافس ابنه خلال مباراة مصارعة.. فيديو





ألقي القبض على أب بعد أن هاجم بوحشية على خصم ابنه أثناء مباراة مصارعة أقيمت في مدرسة ثانوية ف الولايات المتحدة.

وتظهر اللقطات الصادمة كيف هرب الاب الذي يدعى بـ" باري لي جونز" من مدرجات المتفرجين، وهاجم منافس ابنه البالغ من العمر 17 عامًا ويعتدي عليه بوحشيه خلال مباراة المصارعة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" ووقع الحادث خلال بطولة المصارعة التي أقيمت في أيه إل براون هاي في كانابوليس بولاية نورث كارولينا يوم السبت.

تم إلقاء القبض على الأب المعتدي، في وقت لاحق من قبل ضباط من شرطة كانابوليس بتهمة الاعتداء على منافس ابنه في المباراة.







