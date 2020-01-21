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اقتصاد

البنك الزراعي يدرس تمويل مشروعات بيئية بالدقهلية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:11 م
خلال الجولة
خلال الجولة
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محمد يحيي

قام الدكتور تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي المصري؛اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لفروع البنك بمحافظة الدقهلية التابعة لقطاع شرق الدلتا بالبنك؛ لمتابعة سير العمل بالفروع وعرض استراتيجية البنك للعاملين؛ بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

شارك بفعاليات الجولة كلا من المحاسب خالد فؤاد، رئيس منطقة شرق الدلتا للبنوك الزراعية، إكرام بدير، رئيس قطاع الدقهلية بالبنك ،علي الخضرجي، مدير العمليات المصرفية بمنطقة شرق الدلتا ،علاء فتحي، مدير مكتب رئيس منطقة بنوك شرق الدلتا.

قال " جمعة" في تصريحات له علي هامش الجولة، إن البنك يدعم للمشروعات التنموية التي تجري بمدينة الدقهلية في مجالات القطاع الزراعي، موضحا أن البنك يدرس المشاركة في عمليات التنمية المستدامة بالمحافظة بما في ذلك مشروعات تحسين البيئة ومكافحة التلوث.

وأكد " جمعة" أن البنك يسعي من خلال فروعه المنتشرة بالجمهورية علي تدعيم البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة وتحديدا فيما يتعلق بتعظيم الرقعة الزراعية ومشروعات الانتاج الحيواني و الداجني والسمكي.

وأضاف " جمعة" أن البنك الزراعي يرفع شعار " بيت الفلاح" من خلال ابتكار برامج لدعم المزارع المصري ودعم الصادرات الزراعية للخارج

وقدم " جمعة" درع البنك للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية؛ تقديرا علي جهوده في دعم جهود البنك بمحافظته.

 

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