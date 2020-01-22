احمي نفسك من الهشاشة بالتوقف عن تلك الأطعمة

أطعمة كثيرة يجب التوقف عن تناولها لمن يعانون من هشاشة العظام.





موقع بولد سكاى يقدم أبرز تلك الأطعمة.. توقفى عن تناولها لتحافظى على صحة عظامك











-أطعمة عالية الملح







يمكن أن يسبب استهلاك الملح الزائد لجسمك إطلاق الكالسيوم عن طريق البول ، مما يؤدي إلى فقدان العظام. الحد أو تجنب استهلاك الملح كلما كان ذلك ممكنا.







-الكافيين





تحتوي المشروبات مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة على مادة الكافيين التي يمكن أن تقلل من امتصاص الكالسيوم وتسهم في فقدان العظام. لذلك لذلك يفضل استهلاك تلك المشروبات دائمًا باعتدال.









بعيدا عن الكافيين والأطعمة عالية الملح يجب الإكثار من تناول المكسرات والبذور والتى يمكن أن تعزز صحة العظام فهى تحتوى على البوتاسيوم الذي يحمي من فقدان الكالسيوم عن طريق البول.





وتعد بعض المكسرات مثالية للوقاية من هشاشة العظام تشمل اللوز أو بذور عباد الشمس أو الفستق. تناول حفنة كل يوم كوجبة خفيفة لتعزيز صحة العظام.









