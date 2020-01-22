الشهر المقبل.. استكمال ملف الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص.. برلمانيون: العامل لازم يأخذ حقه والدولة حريصة على إعطائه جميع حقوقه.. الظروف المعيشية تحتم زيادة الرواتب لأكثر من 2000 جنيه

فاتورة الكهرباء بـ 22 ألف جنيه.. اقتصادية البرلمان تطالب بزيادة الحد الأدني للأجور

قوى البرلمان تكشف موقف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية من قانون الأجور

محاربة عمالة الأطفال.. برلماني يكشف فوائد قانون القطاع الخاص





يستكمل المجلس القومي للأجور مناقشاته خلال الشهر المقبل؛ للتوصل لاتفاق مبدئي للحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بقيمة 2000 جنيه أسوة بالموظفين بالحكومة. وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تصريحات له، إن المجلس الذي تترأس وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد؛ من المتوقع أن يكون هناك مقترحات لوضع حد أدني للأجر بالساعة و كذلك وضع العمالة الموسمية و أساس تحديد الأجر علي أساس النشاط.

أوضح " خيرت" أنه سيتم مناقشة ذلك مع أعضاء المجلس سواء من وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة واتحاد العمال واتحاد الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص.

واقترح عدد من نواب البرلمان ضرورة أن يتم حسم الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص بما يتوافق مع نفس الحد بالقطاع الحكومي، مع وضع آليات لضبط الأسعار و مراعاة معدلات التضخم.





وفى المقابل، قال حسن السيد عضو لجنة الاقتصاد بالبرلمان، إن قانون رفع الحد الأدنى للأجور بشأ ن القطاع الخاص الذي يتضمن رفع الحد الأدني إلي 2000 جنيها خطوة جيدة تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية للفرد ؛ولكن مبلغ 2000 جنيها كحد أدني ليس كافيا ومجزيا كدخل ثابت في ظل تزايد احتياجات الأفراد .





وأوضح "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الظروف المعيشة لم تعد بسيطة وأصبحت صعبة بالنسبة لمحدودي الدخل وأنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار ما يتحمله المواطنون من مسؤوليات وأعباء، مطالبًا بضرورة زيادة الحد الأدني للأجور، مستطردا حديثه قائلا "سمعت في برنامج تيلفزيوني مداخلة هاتفية لمواطن يشتكي انه بيدفع 22 ألف جنيه كهربا بس ".





وأضاف النائب، أن مصر تمتلك رجال أ عمال شرفاء يعملون علي تنمية الاقتصاد، وان قضايا القطاع الخاص بما فيها قضية رفع الحد للأجور لن تؤثر علي إرتفاع معدلات التضخم وان الامر سيتم وفق معايير مدروسة لتحقق الغاية المنشودة وهي حصول المواطنين على حقوقهم وذلك لضمان مستقبل أفضل.





وفى السياق ذاته، قال عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الدولة تبذل أقصى جهودها في تطبيق قانون الحد للأجور للقطاع الخاص مما يساهم في تخفيف أعباء المعيشة وتمكين المواطن من عيش حياة كريمة في ظل التطورات الاستثمارية التي تشهدها الدولة.



واضح "يحيى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مناقشة قانون الحد الأدنى للاجور فضلا عن الاهتمام بشئون العامل المصري، من أولويات البرلمان باعتباره ركيزة أساسية من أساسيات النمو الاقتصادي، مطالبًا بوضع نص تشريعي يحدد آليات ومسؤولية القطاع الخاص البالغين عددهم حوالي 24 مليون عاملا.

واستكمل حديثه قائلا " العامل لازم ياخد حقه والدولة حريصة على اعطائه جميع حقوقه "، وان اللجنة ستقدم مقترحات حول كيفية تطبيق القانون بصورة فعالة تصب في مصلحة العمال كما أن الدولة في الوقت الحالي تشهد ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي كما ينعكس ذلك بشكل مباشر علي إنخفاض نسبة البطالة بمصر مما يساهم ذلك في تحقيق اداء اقتصادي متميز.

وأكد النائب، أن موقف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من تطبيق القانون لن يؤثر بالسلب على مستقبل تلك المؤسسات فسوف يتم وضع كافة الإجراءات التي تضمن بقائها.

كما قال عبدالرازق زنط عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن مناقشة قانون الحد الأدنى للأجور في قمة اهتمامات المجلس المعني بطرح ومعالجة قضايا المجتمع المصري التي فرضتها الظروف الاقتصادية المحيطة وبناء على مطالبة المواطنين برفع الحد الادني للاجور في القطاع الخاص الذي يعتمد عليه الاقتصاد المصري بشكل كبير حيث تعد مؤسسات القطاع الخاص ضلعا هاما من أضلاع الهيكل الاقتصادي للدولة.





‎وأوضح "زنط"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة حريصة علي وضع ضوابط للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن تلك التشريعات الخاصة بقانون العمل الخاص تتضمن حقوق العامل في المؤسسة والمسؤولية الاجتماعية من القطاع الخاص للعامل والمجتمع، حيث جاء ذلك من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمطالبة بمنح العمال كافة حقوقهم مما يضمن لهم تامين مستوي معيشي كريم نظرا لان العمال هم أساس الحركة الاقتصادية خاصة فئة الشباب الذين بمثابة ثروة مصر الحقيقية.





وأشار النائب إلى أن لجنة القوي العاملة تناقش ايضا قانون العمل الموحد احدي قوانين القطاع الخاص المطروحة على البرلمان، حيث تضمن في بنوده التركيز على عمالة الأجانب وآليات تشغيل المرأة إضافة إلى محاربة عمالة الأطفال تحت سن 18 سنة وذلك من خلال وضع معايير ضابطة مثل تخصيص وقت الاجازة الصيفية فقط للعمل مما يساهم في محاربة ظاهرة التسرب التعليمي.





‎وأضاف أن المجلس يقدم مساعي ملحوظة في محاولة ضبط وتنظيم عمل القطاع الخاص كملف هام يحمل العديد من الثغرات في ثناياه ؛وان مصلحة المواطن هي الهدف الاعلي من قبل البرلمان باعتباره صوت الشعب.