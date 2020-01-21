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أخبار العالم

الجدول الزمني لـ محاكمة ترامب.. وموعد الحكم عليه بالبراءة أو العزل

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بموعد إصدار الحكم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبموجب القواعد المنقحة التي وضعها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، يمكن أن يصوت المجلس على تبرئة او عزل ترامب بحلول اليوم الأخير من شهر يناير الجاري.

وأشار إلى أنه يمكن للجانبين العودة إلى الوراء، بحيث يمكن تغيير الإطار الزمني. وإذا كان هناك تصويت بالأغلبية على استدعاء الشهود أو المستندات، فإن ذلك قد يغير الأمور أيضًا.

ولكن إذا تم استخدام جميع الساعات الأربع والعشرين على مدار ثلاثة أيام من كل جانب، فإليك الطريقة التي يمكن بها تنفيذ الجدول الزمني:

غدا الأربعاء: عرض حجج الديمقراطيين

الخميس: عرض حجج الديمقراطيين

الجمعة:عرض حجج الديمقراطيين

السبت: دفوعات فريق ترامب القانوني 

الاثنين: دفوعات فريق ترامب القانوني

28 يناير: دفوعات فريق ترامب القانوني

29 يناير: أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ

30 يناير: أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ

31: يناير: 4 ساعات من النقاش حول ما إذا كان استدعاء الشهود، التصويت على الشهود والمستندات،  والتصويت على الاقتراحات الأخرى ؛ إذا فشلت جميع التصويتات (صُوت بالرفض)، يمكن لمجلس الشيوخ الانتقال إلى التصويت بالبراءة.
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