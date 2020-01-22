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مرأة

أسباب تأخر الدورة الشهرية عند البنات والستات

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:00 ص
أسباب تأخر الدورة
أسباب تأخر الدورة الشهرية عند البنات والستات
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اسماء محمد
من الطبيعي أن تتأخر الدورة الشهرية بعض الأيام عند البنات أو الستات المتزوجات ولكن اذا تكرر هذا الأمر بشكل متزايد أو تأخرت الدورة الشهرية لعدة أيام متتالية فإن هذا يعد مشكلة طبية وتسبب آلاما مزعجة، ولابد من معرفة اسبابها وعلاجها .

ونعرض أهم أسباب التى تتسبب في تأخير الدورة الشهرية عند البنات والستات، وفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday".

الإجهاد
التعرض لفترات طويلة من التوتر والضغط العصبي يمكن أن تؤثر على الدورة الشهرية للمرأة ، مما يجعلها أطول أو أقصر ، أو حتى تسبب فترة دورية  ضائعة.

فقدان الوزن
قد يؤدي فقدان الوزن أو ممارسة التمرينات الرياضية إلى فقدان المرأة دورتها الشهرية حيث يمكن أن يؤدي نقص الوزن أو انخفاض نسبة الدهون في الجسم إلى تغيير مستويات الهرمونات التناسلية ، ويخفضها إلى مستويات لا تحدث فيها الإباضة والحيض.

السمنة
مثلما يمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى فقدان المرأة دورتها الشهرية ، فإن زيادة الوزن يمكن أن تؤثر أيضًا على الدورة الشهرية للمرأة، بل وجدت بعض الابحاث علاقة بين السمنة وبعض المشكلات والأمراض التناسلية، مثل: متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS).

تحديد النسل
بعض أنواع  وسائل تنظيم الأسرة والنسل خاصةً الهرمونية ، يمكن أن تتسبب في تأخير الدورة الشهرية لأكثر من شهر ، بعض الهرمونات ، مثل هرمونات البرولاكتين أو الغدة الدرقية ، يمكن أن تتسبب في فقدان المرأة لدورتها الشهرية.

متلازمة تكيس المبايض
متلازمة تكيس المبايض هي واحدة من الاضطرابات الهرمونية الأكثر شيوعا بين النساء في سن الإنجاب، وتسبب تأخر الدورة لفترات طويلة كما تتسبب في ظهور خراجات صغيرة على المبايض وحب الشباب وشعر الوجه والجسم الزائد ، والصلع عند الذكور ، والسمنة.

الحمل
يجب على النساء ألا يستبعدن الحمل كسبب محتمل لتأخر الدورة الشهرية ، حتى لو كن يستخدمن وسائل منع الحمل، فهناك احتمال بحمل  النساء حتى لو استخدمن وسائل منع الحمل بشكل صحيح.
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