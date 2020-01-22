الصوت والضوء تمنح تذاكر مجانية لحضور حفلاتها بـ5 مناطق.. اعرف التفاصيل

أكد محمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة قررت منح طلبة المدارس والجامعات والمعاهد و وأعضاء هيئات التدريس تخفيضا علي عروض الصوت والضوء خلال اجازة نصف العام فى الخمس مناطق ( الهرم – الكرنك – فيلة – ادفو – ابو سمبل)،بنسبة 50% علي تذاكر الدخول.





وقال "عبد العزيز" في تصريحات له، إن الشركة للعام الثالث علي التوالي تتيح التذاكر العائلية للمصريين والعرب لحضور العروض الخاصة بالصوت والضوء باللغة العربية، مع منح ذوي القدرات الخاصة والمحاربين القدماء تذكرة مجانية في أي وقت.





أوضح أن تلك الاجراءات لتنشيط الحركة السياحية الداخلية والعربية واتاح فرصة الاستمتاع بحضارة مصر القديمة صوت وصورة فى أوقات متعددة للجمهور.