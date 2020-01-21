فريق ترامب يطلب البدء في إجراءات محاكمة عزله

أعلن فريق ترامب القانوني استعداده المضي قدما في إجراءات محاكمة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وذكرت "سي إن إن" أن جاي سيكولوـ المحامي الخارجي في الفريق القانوني للرئيس ترامب، أخبر أعضاء مجلس الشيوخ بأنهم مستعدون للمضي قدما في إجراءات المساءلة.





وقال:"'نحن على استعداد للمضي قدما. زعيم الأغلبية ، زعيم الأغلبية الديمقراطية ، نحن على استعداد للمضي قدما. في رأينا ، يجب أن تبدأ هذه الإجراءات".





وأضاف:"بينما نمضي قدما، سنطرح قضيتنا. سنطرحها على الشعب الأمريكي، لكن الأهم من ذلك من أجل الدستور لما حدث هنا".





وقال سيكولو:"نعتقد أن ما طرحه السناتور ماكونيل (زعيم الأغلبية) يوفر الإجراءات القانونية الواجبة، يسمح للإجراءات بالمضي قدمًا بطريقة منظمة".



