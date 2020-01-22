التخطيط: الحكومة تتبني مبادرات ومشروعات لتحقيق التكامل الإقليمي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تتبني عددًا من المبادرات والمشروعات التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني والقاري والتي تسهم في تعزيز التكامل الإقليمي.

ذكرت في لها علي هامش مشاركتها بفاعليات قمة الاستثمار الافريقية البريطانية المنعقدة بلندن، موضحة أن تلك المبادرات تضمنت مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات البنية التحتية ومنها مشروع طريق القاهرة كيب تاون، فضلًا عن دعم جهود التكامل القاري من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.





وأوضحت أن الحكومة قامت بإنشاء صندوق مصري لضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا مع توسع البنوك المصرية في العمل في الأسواق الأفريقية.





كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس للاستثمار المباشر والرائدة في الأسواق الناشئة، وذلك للتعاون الإستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر.