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بين الناس

أرملة عجوز تناشد وزارة التضامن عودة معاشها

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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وسام مختار

ناشدت المواطنة  زينب السيد، البالغة من العمر 70 عاما، أرملة، وتقيم في حي الوراق بالجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن عودة معاشها.

 

وتقول في رسالتها: أنا أرملة وليس لى عائل وأقيم في حجرة فوق سطح منزل إيجارها ٥٠٠ جنيه شهريا، وكنت أتقاضى معاشا من وزارة التضامن لكنه فجأة توقف دون سبب، وأصبحت وحيدة رغم أنى أعانى من الضغط والسكر ولا يمكننى العمل في عمرى، أتمنى فقط عودة معاشى لمساعدتى على شراء علاجى بالرغم من أنه قليل، ولكنه يسترنى من مد يدى إلى الناس.

 

للتواصل مع الشاكية : ٠١١٤٥٦١٦٠٥٢

 

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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