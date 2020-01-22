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مرأة

أحلى من المحلات.. قدمي الشاورما بطعم ومذاق مميز

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:01 ص
الشاورما
الشاورما
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لمياء الياسين

جددى فى الاطباق التى تقدمينها وقدمى الشاورما بطعم ومذاق مميز على طريقة الشيف إلهام فتحى.




المقادير



 

 500 جم لحم فيليه مقطع شرائح رفيعة



 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون



  ملعقة كبيرة زيت زيتون



  ملعقة كبيرة خل ابيض



  1/4 ملعقة صغيرة حبهان مطحون



    1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود



    1/4 كوب عصير برتقال



    ملعقة صغيرة بهارات شاورما



    1/2 ملعقة صغيرة ملح



    2 سن ثوم مهروس



 



طريقة التحضير



 



    اخلطي المكونات و  أضيفي اللحم المقطع شرائح رفيعة وقلبي حتى تتجانس
المكونات وغطي الطبق وأدخليه الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل أو ليلة كاملة.



  سخني القليل من الزيت في قدر على النار، أضيفي اللحم
المنقوع ثم قلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الشاورما جيدًا.



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