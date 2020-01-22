أحلى من المحلات.. قدمي الشاورما بطعم ومذاق مميز

جددى فى الاطباق التى تقدمينها وقدمى الشاورما بطعم ومذاق مميز على طريقة الشيف إلهام فتحى.





المقادير

500 جم لحم فيليه مقطع شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة خل ابيض

1/4 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 كوب عصير برتقال

ملعقة صغيرة بهارات شاورما

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 سن ثوم مهروس

طريقة التحضير

اخلطي المكونات و أضيفي اللحم المقطع شرائح رفيعة وقلبي حتى تتجانس

المكونات وغطي الطبق وأدخليه الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل أو ليلة كاملة.

سخني القليل من الزيت في قدر على النار، أضيفي اللحم

المنقوع ثم قلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الشاورما جيدًا.