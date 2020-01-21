متسابقة the voice kids تكذّب عاصي الحلاني وتهاجم لجنة التحكيم

قالت هايدي محمد، المتسابقة الخاسرة في مسابقة، «the voice kids » إنها قامت بأداء الاغنية خلال مشاركتها ببراعة، منوهة بأنها كانت متخيلة أن لجنة التحكيم سوف تعجب بصوتها؛ مما احزنها كثيرا.

وأضافت هايدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»؛ المذاع على فضائية « الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي «سيد على»، : « كان نفسي الثلاثة في لجنة التحكيم يُعجبوا بصوتي ويلفولي .. أنا فرحانة دلوقتي أن الشعب المصري كله لفلي»؛ موضحة انها في الصف الثاني الإعدادي وتشجعها زميلاتها في المدرسة وهن في صدمة بسبب خسارتها في البرنامج.

ووجهت هايدي رسالة الى لجنة التحكيم: « فيه اصوات مش حلوة ولا تستحق النجاح ونجحت».

وكذبت عاصي الحلاني، حيث ادعى أنهم اخبروها انها سوف تخرج لتغني ولن تنجح .

ومن جانبه علق سيد على قائلا: «أعضاء لجنة التحكيم في ذا فويس كيذر مافهمش واحد ليه علاقة بالمزيكا .. وليه القنوات المصرية اللي عندها فلوس متقدمش برنامج زي ده».