AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

نجلاء تناشد أصحاب القلوب الرحيمة حمايتها وابنتها من الضياع

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
ناشدت المواطنة نجلاء عبدالحميد أحمد، البالغة من العمر 45 عامًا، وتقيم في شارع حسان حسن، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير من أًصحاب القلوب الرحيمة  مساعدتها، حيث تحتاج إلى سداد الإيجار المتراكم، نظرا لعدم توافر المال لديها.

و تقول فى رسالتها: أنا مطلقة وليس لى دخل ثابت، ولديّ بنت تبلغ ١١ عامًا، وأحلم بالاستقرار بعد تهديدى بالطرد، ورفع الإيجار للضعف، وتناشد نجلاء المسئولين بسرعة مساعدتها وإنقاذها هى وابنتها من التشرد والضياع.

للتواصل مع الحالة : ٠١٠٠٧٧٠٦٥٢٦

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عجوز لأصحاب القلوب الرحيمة: أحتاج معاشًا يساعدنى على الحياة

مهدد بالطرد.. أيمن يناشد أهل الخير دفع الإيجار وسداد فاتورة الكهرباء

أرملة تناشد فاعلي الخير مساعدتها في تربية ابنتها

مهدد بالطرد.. مواطن يناشد أهل الخير دفع الإيجار وسداد فاتورة الكهرباء

أرملة تناشد أهل الخير مساعدتها فى الأنفاق على أولادها

عجوز تناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها فى تكاليف العلاج

ترشيحاتنا

كسر بماسورة غاز بمحور المحمودية فى الإسكندرية وإصابة عامل باختناق

الخطيب يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا

السر الغامض.. السبب الحقيقي وراء غرق السفينة تيتانيك

راحت النخوة.. الإعدام شنقًا لمزارع قتل شقيقه ونجله واستعرض القوة على بنات شقيقته في قنا

اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة للكتاب

لـ السيدات.. أخطاء شائعة تفسد الطعام تجنبي حدوثها.. تعرفى عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد زيرو جمارك.. صور

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد اخر تخفيض .. صور

بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة