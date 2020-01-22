نجلاء تناشد أصحاب القلوب الرحيمة حمايتها وابنتها من الضياع

ناشدت المواطنة نجلاء عبدالحميد أحمد، البالغة من العمر 45 عامًا، وتقيم في شارع حسان حسن، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير من أًصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها، حيث تحتاج إلى سداد الإيجار المتراكم، نظرا لعدم توافر المال لديها.





و تقول فى رسالتها: أنا مطلقة وليس لى دخل ثابت، ولديّ بنت تبلغ ١١ عامًا، وأحلم بالاستقرار بعد تهديدى بالطرد، ورفع الإيجار للضعف، وتناشد نجلاء المسئولين بسرعة مساعدتها وإنقاذها هى وابنتها من التشرد والضياع.





للتواصل مع الحالة : ٠١٠٠٧٧٠٦٥٢٦





يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



