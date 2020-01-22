ليست «زلابيا» فقط.. يمنى كسبت من التنمر بـ فقدان 38 كجم من وزنها | صور

رغم دعوة الكثير للقضاء على التنمر والتوقف عن السخرية على الآخرين أو التقليل منهم، إلا أن ما زال المعظم يعتمدون على التحدث بكلمات جارحة قادرة على إنهاء سعادة، وهدم أي علاقة، كالتنمر على العروس الأكثر شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي «زلابيا» أنهى سعادتها بشكل مأساوي ومحزن، فقد تخلى خطيبها عنها بعد انتشار صورها على «السوشيال ميديا».





التنمر والسخرية من الشكل، الوزن، والملامح أمرا ليس هينا في نفس الضحية، والذي يسعى جاهدا لتغيير هذه الصورة، فليست زلابيا هي الضحية الوحيدة للتنمر على الشكل، فسبق وتعرضت إحدى الفتيات لنفس الموقف ولكنها بشخصيتها القوية استطاعت اجتياز الأمر.





يمنى طارق فتاة عشرينية، كانت كغيرها من الفتيات اللواتي يتميزن بجسد ممتلئ، أو كما يسمى «بنت كيرفي»، لم يشكل زيادة الوزن بالنسبة لها مشكلة، حتى محاولاتها لإتباع حمية غذائية لم تستمر، حتى تعرضت لموقف محزن جعلها تتخذ قرار بتغيير نمطها الغذائي.





سردت يمنى قصتها لـ «صدى البلد»، والبداية ترجع إلى عام 2017، حين تقدم إحدى الشباب لخطبتها دون وجود سابق معرفة "جواز صالونات"، وخلال المقابلة تفاجأت بأن والدته تقول لها : "يمنى يا حبيبتي انتي مش ناويه تخسي شويه اصلك تخينه اوي و احمد لسه صغير و عايز يتدلع .. !!!!!".





وقعت هذه الجملة على آذانها بشكل صادم، ولم تجد إلا ردا عنيفا يليق بما سببته لها من أذى نفسي، فقالت يمنى لوالدته: "مين اصلا ياطنط قالك اني وافقت بـ ابنك الي عايز يتدلع انا عايزه راجل يفتح بيت مش يتدلع"، منذ هذا اليوم وشعرت يمنى بحزن جعلها تتحمس لتتخذ قرار إتباع حمية غذائية مستمرة حتى لا تتعرض لموقف مشابه مجددا.





ثلاثة أيام كاملة قررت فيها يمنى العزلة بعد كلمات والدة الشاب القاسية، قررت منذ هذا الوقت أن تصل إلى الشكل المرضي، وبالفعل فقدت الوزن الزائد في غضون ستة اشهر، وتروي يمنى لـ «صدى البلد» رحلتها في فقدان 38 كجم وزنها، فقد كان وزنها 93 كجم وأصبحت 55كجم، واتخذت يمنى قرار فقدان الوزن دون اللجوء للمتابعة مع طبيب تغذية، كل ما قامت به هو تنظيم مواعيد الوجبات، وتناول الطعام الصحي، مع شرب قدر كافي من المياه، والابتعاد عن المشروبات التي تحوي على مواد مبيضة.





الصور القديمة بوزن زائد ليست إلامصدر فخر لـ يمنى التي فقدت 38 كجم من وزنها، ما زالت تحتفظ بها، وتنصح يمنى أي فتاة تتعرض لمواقف مشابه أن يكون ردها قوي وتقول: "اللي بيختارك عشان شكلك وجسمك هيبص لـ برة.. لازم اللي يختارك يكون عشان عاوزك شخصيا".





تابعت يمنى قضية العروس زلابيا، وشاهدت ما نشر عنها، وترى أن هدير هي الفائزة في النهاية، ولعل الله سخر هذا الموقف لكشف حقيقة الشخص التي ستتزوج منه، وتخلى عنها بسهولة، وتقول يمنى: "متبصيش وراكي يا زلابيا وشوفي إن كل اللي بيحصل من عند ربنا عشان تشوفي حقيقته، واهتمي بحياتك وشغلك هو اللي هيخليكي تبدأي حياة جديدة".