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بين الناس

نادية تناشد وزارة الصحة إجراء عملية لوالدتها فى ظهرها لإزالة 12 مسمارا.. صور

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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وسام مختار

ناشدت المواطنة نادية عيد، المقيمة فى عزبة النصر بالبساتين محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص المساعدة فى إجراء عملية لوالدتها "فتحية عبد الفتاح" فى الظهر، حيث إنها قامت بإجراء عملية عام 2014 بتركيب شريحة فى الظهر و12 مسمارا، فهى كانت تعانى من انزلاق غضروفى، إلا أن العملية فشلت حيث خرج المسمار عن مساره وجعلها لا تتمكن من فرد ظهرها.

 

وتقول فى رسالتها: إلا أنها بعد العملية لم تستطع فرد ظهرها ودائما ظهرها منحنى وذلك بسبب خروج أحد المسامير من مكانه واقترب حاليا من الظهور من جلد الظهر، وهو أمر مؤلم للغاية.

 

مناشدة المسئولين فى وزارة الصحة ضرورة التدخل للمساعدة فى إجراء عملية جراحية أخرى لوالدتها تصحيح العملية السابقة بإزالة المسامير وترك الشريحة.

 

للتواصل مع الحالة من خلال الرقم التالى : 01283889104

 

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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