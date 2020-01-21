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أخبار العالم

السعودية تنتقد التدخلات التركية في المنطقة العربية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:24 م
عادل الجبير
عادل الجبير
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محمود نوفل
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، اليوم (الثلاثاء)، في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، أن المملكة «دولة ذات سيادة ولا تقبل أن تحاضروا عليها». وطالب البرلمانيين الأوروبيين بالتوقف عن انتقاد قضاء المملكة، وقال «لسنا دولة من دول جمهوريات الموز».

وأشار إلى أن الكثير من المعلومات المنتشرة حول السعودية مبنية على الشائعات، مشيرا إلى أهمية دور أوروبا في منطقة الشرق الأوسط اقتصاديًا وعسكريًا.

وبيًن الجبير أن المملكة تواصل العمل على مكافحة الإرهاب للقضاء عليه، مبينًا أنها تلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب، منوهًا إلى أن إيران هي الدولة الأكبر الراعية للإرهاب في العالم.

كما أوضح أن الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون ضد سياسات نظام طهران. متابعا «نتمنى أن تغير قطر من سلوكها ودعمها للإرهاب».

وحول العلاقة مع تركيا، قال الجبير: «علاقتنا مع تركيا قائمة ونتحفظ على تدخلاتها في المنطقة».

وفي ما يخص الملف اليمني، أكد الجبير أن السعودية قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن. واستطرد «مليشيات الحوثي أطلقت 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة على الأراضي السعودية»، مضيفًا أن المملكة لم تبدأ الحرب في اليمن، بل الحوثي من قام بذلك.
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