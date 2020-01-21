السعودية تنتقد التدخلات التركية في المنطقة العربية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، اليوم (الثلاثاء)، في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، أن المملكة «دولة ذات سيادة ولا تقبل أن تحاضروا عليها». وطالب البرلمانيين الأوروبيين بالتوقف عن انتقاد قضاء المملكة، وقال «لسنا دولة من دول جمهوريات الموز».

وأشار إلى أن الكثير من المعلومات المنتشرة حول السعودية مبنية على الشائعات، مشيرا إلى أهمية دور أوروبا في منطقة الشرق الأوسط اقتصاديًا وعسكريًا.

وبيًن الجبير أن المملكة تواصل العمل على مكافحة الإرهاب للقضاء عليه، مبينًا أنها تلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب، منوهًا إلى أن إيران هي الدولة الأكبر الراعية للإرهاب في العالم.



