طلاب إعدادية القاهرة يمتحنون الجبر والإحصاء.. اليوم

يستأنف اليوم الأربعاء طلاب الشهادة الاعدادية (الصف الثالث الاعدادي) بمدارس محافظة القاهرة ، امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2019/2020، حيث من المقرر أن يمتحن طلاب الشهادة الاعدادية اليوم الاربعاء 22 يناير 2020 امتحان مادة الجبر والاحصاء ، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا .

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه إجمالي عدد طلاب الإعدادية بالقاهرة يبلغ (163908)، من بينهم (83345) طالبا، و(80563) طالبة، وذلك داخل (707) لجان، إضافة إلى (20) طالبا سيؤدون الامتحان بمستشفى 57357.





بعد شكوى أولياء الأمور من صعوبة الهندسة للشهادة الإعدادية.. النيلي: تشكيل لجنة لبحث شكاوى الامتحانات

وكيل التعليم بالغربية: لا شكاوى في امتحانات الهندسة والتربية الفنية لطلاب الشهادة الإعدادية ..صور





كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه اطمأن على جاهزية اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ 32 وفق توجيهات محافظ القاهرة سيادة اللواء خالد عبد العال.