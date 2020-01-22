محافظ قنا يشهد المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب

شهد اللواء أشرف الداودي- محافظ قنا، المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة في نسخته السابعة موسم 2019 /2020 بين فريقي مركز شباب كوم الضبع ومركز شباب أبوتشت والتي أقيمت بملعب مركز شباب مدينة قنا، وانتهت بفوز فريق مركز شباب أبوتشت بهدف دون مقابل.





قدم محافظ قنا، التهنئة لفريق مركز شباب أبوتشت علي الفوز بالبطولة والتي شارك بها 16 فريقاً من مراكز الشباب بمختلف مدن المحافظة، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي سابقا، و عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والأمنية.





وسلم محافظ قنا، كأس البطولة لفريق مركز شباب ابوتشت وتكريم الحاصلين على المراكز المتقدمة في المسابقة، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذه المسابقة التي تعمل على اكتشاف المواهب الرياضية وتعمق العلاقة بين الشباب وتعمل على استغلال طاقتهم بما هو نافع ومفيد.



