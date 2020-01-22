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بين الناس

سكان شارع المشروع بميت عقبة يستغيثون من انتشار القمامة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد أهالى منطقة شارع المشروع بميت عقبة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بحى العجوزة إيجاد حل لمشكلة انتشار القمامة في شوارع المنطقة، كما طالبوا المسئولين بالقيام بجولة تفقدية للمناطق ليروا كم الإهمال الموجود بها

 

ويقول محمد سيد فى رسالته: نعانى من نقص الخدمات، والإهمال والتجاهل من قبل الحى، والقمامة تتراكم يومًا بعد يوم في جميع الشوارع والتى أدت إلى انتشار الروائح الكريهة والتى بدورها تتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة بين الأهالى، والمنطقة تعتبر من المناطق الراقية، ويتم إلقاء المخلفات في وسط الشارع، مما يشكل عائقًا كبيرا أمام المارة في الشوارع. 

 

مناشدا المسئولين بالحى بالنزول للشوارع، والعمل على حل المشكلات التى تواجه الأهالى والاهتمام بالمنطقة.

 

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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