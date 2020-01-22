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برلمان

اقتصادية البرلمان توجه عدة تساؤلات للحكومة حول دعم صناعة السياحة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:01 ص
السياحة في مصر
السياحة في مصر
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حسن رضوان
أكد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مبادرات البنك المركزي لدعم الفائدة للقطاعات المختلفة سيكون لها مردود إيجابي بشروط.

وشدد الجوهري في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة دراسة الإيجابيات والسلبيات من هذه الخطوات على الوضع الاقتصادي أولا، حيث أن البداية كانت بدعم الـ 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، متسائلا: هل سيتم الاستفادة الفعلية من هذه المبالغ ".

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الجانب الاخر متعلق بدعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه، لافتًا إلى أن جزء كبير من المصنعين حصلوا على الدعم من خلال دعم المشروعات الصغيرة الذي لم يوجه بشكل دقيق للشباب والمشروعات المتناهية الصغر.

وأشار النائب إلى أنه بخصوص دعم البنك المركزي لصناعة السياحة، فأنه لا أحد يختلف على أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري ودورها الكبير في التنمية وتوفير فرص العمل بالعملة الصعبة في دعمها سيكون له مردوده الإيجابي.

وتساءل النائب: "هل سوف يتم متابعة أوجة الصرف لهذه المبالغ، وهل سيستفيد منها أصحاب المشروعات السياحية الجديدة من عدمه، وهل ستكون داعمة للاستثمار في مناطق معينة تحتاج تنمية مثل سيناء.

وفي الختام قال النائب عمرو الجوهرى، إن الدعم شئ جيد ولكن لابد أن يستفيد به الشباب والمشروعات الجديدة ولا يقتصر على رجال الأعمال وأصحاب المشروعات القائمة التي لا تقوم بمشروعات جديدة، موضحًا أنه في الفترة الأخير تم إصدار تشريع بقانون الاستثمار يسمح للصناعة والسياحة والمجالات المختلفة إذا قامت بتوسعات تحصل على مزايا قانون الاستثمار من الإعفاءات المختلفة.
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