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أخبار البلد

اهم الاخبار.. حقيقة تغيير موعد إجازة 25 يناير.. انفراج أزمة أزارو في الأهلي.. خالد النبوي يخضع لعملية بالقلب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:01 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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عمرو خليفة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2019، مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية والفنية أبرزها:

 

الرئيس السيسي: سعدت بلقاء الأمير وليام ورئيس وزراء بريطانيا


أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بلقاء الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.

 

الرئيس السيسى يعود لأرض الوطن بعد مشاركته في قمتي برلين وبريطانيا إفريقيا للاستثمار


عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن، وذلك بعد مشاركته  في قمة برلين حول ليبيا، وكذلك قمة بريطانيا افريقيا للاستثمار".

 

أبو العينين يحصل على أرفع الجوائز الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية


حصل  رجل الصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب  مستقبل وطن لشئون المجالس النيابة والمرشح  للانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة على العديد من  الجوائز الدولية السياسية والاقتصادية  والاجتماعية وذلك نظرا لمجهوداته التى يقوم بها فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الداخل والخارج.

 

الري: غدا جولة جديدة للتفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة بالسودان


أعلنت وزارة الري والموارد المائية، أن العاصمة السودانية الخرطوم، تستضيف غدا وعلى مدار يومين، الاجتماع التشاوري للوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث "مصر ، السودان ، أثيوبيا" وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن.

 

مصادر حكومية تكشف حقيقة تغيير موعد إجازة 25 يناير


أكدت مصادر حكومية أن إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير كما هي والمحدد لها يوم السبت الموافق 25  يناير المقبل، لافتا إلى أنه لم يتم أي تغيير في موعد الإجازة حتى الآن.

 

بئر الخيانة .. مليون و200 ألف جنيه لمعتز مطر وهشام عبد الحميد .. تفاصيل تمويل الإرهابية لقناة الشرق


ما بني على باطل فهو باطل ، لذلك تظهر باستمرار فضائح للإخوان الهاربين في الخارج، وقياداتهم، وآخرها نشر العاملين بقناة الشرق فضائح  التمويل ورواتب القائمين على القناة، بعدما أصدروا بيانا أكدوا فيه صحة تلقي قناة الشرق تمويلات من الشاعر ياسر العمدة.

 

15 فبراير.. الحكم على شقيق بطرس غالي لاتهامه بتهريب الآثار


قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، حجز محاكمة شقيق بطرس غالي وآخرين بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا لجلسة 15 فبراير للنطق بالحكم.

 

انفراج أزمة كبيرة في الأهلي.. وليد أزارو ينتقل إلى الاتفاق السعودي بـ 700 ألف دولار لمدة 6 أشهر.. تفاصيل


أكدت مصادر داخل النادى الأهلى رحيل المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الى الاتفاق السعودى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

عملية بالقلب .. تفاصيل الأزمة الصحية لـ خالد النبوي


انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية حول تدهور الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، ولكن لا يعلم الكثير منها أسباب مرض الفنان خالد النبوي الذي نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

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