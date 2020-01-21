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محافظات

ثقافة الفيوم تناقش حقوق وواجبات المواطن تجاه بلده والهجرة غير الشرعية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:36 م
ورشة عمل
ورشة عمل
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الفيوم - نبيل أبو السعود

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، ونفذت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم ورشة رسم بعنوان "رسم سادس سطر" لتعليم الرواد أساسيات الرسم وكيفية تنسيق الألوان مع بعضها، وتستمر طوال إجازة منتصف العام.


كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة رسم حر ألعاب ترفيهية بقسم الفنون التشكيلية والتي بدأت بتعليم الأطفال كيفية التنسيق في الألوان كي يظهر المنظر الجمالي للرسمة الموحاة، كما عقد نادي الطفل بيت ثقافة أطسا ورشة حكى للأطفال بحضانة الفاروق بإطسا تضمن حكاية قصة وألعاب تسلية ومسابقات عامة بين الأطفال بمناسبة أعياد الميلاد، بينما قدم قسم نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أعمال فنية لتعليم الأطفال كيفية عمل أشكال مختلفة من ورق الكانسون الملون كالورود والحيوانات لزيادة الانتباة وتنمية المهارات الفنية عند الأطفال.


وأقامت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة حكي للأطفال بعنوان "قصة أصحاب السبت" والتي تحث الأطفال على الحذر من التحايل على المحرمات.


كما عقدت مكتبة الكعابي الجديدة حلقة نقاشية بعنوان "حقوق وواجبات المواطن المصري تجاه بلده" تحدث فيها عبد الجواد طه بأن نعمل جاهدين للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وأن نجتهد فى أعمالنا وبالتالي نجاح أي شيء يعتمد على أساس التوافق بين أهدافنا وأهداف الوطن فمن أفسد شئ عليه بإصلاحه.


كما عقد بيت ثقافة أطسا ندوة بعنوان" الهجرة غير الشرعية " ألقاها رمضان إبراهيم مدير عام إدارة اطسا التعليمية الأسبق وعضو نادي الأدب باطسا، حسام طه عضو اتحاد كتاب مصر، تحدثا فيها عن الهجرة غير المشروعة أو غير الشرعية أوالسرية عبارة عن هجرة من بلد إلى آخر، بشكل يخرق القوانين المرعية في البلد المقصود، بحيث يتم دخول البلاد دون تأشيرة الدخول، وينتمي أغلب المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان العالم الثالث، الذين يحاولون الهجرة إلى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة ودول الأتحاد الأوروبي.

ثقافة الفيوم تناقش حقوق وواجبات المواطن تجاه بلده والهجرة غير الشرعية
ثقافة الفيوم تناقش حقوق وواجبات المواطن تجاه بلده والهجرة غير الشرعية
ثقافة الفيوم تناقش حقوق وواجبات المواطن تجاه بلده والهجرة غير الشرعية
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