بمكونين فقط من مطبخك حولى جسمك لمكينة حرق دهون

هل تبحثين عن وصفة سريعه لحرق ونسف الدهون في منطقة البطن والمحافظة في الوقت نفسه على صحة جسمك إليك وصفة سريعه لمشروب مذهل لحرق ونسف الدهون يقدمه موقع بولد سكاى الهندى

مكونات المشروب ..

اقطعي قطعة من الزنجبيل إلى شرائح

ضعي شرائح الزنجبيل في لتر ونصف من الماء

ملعقة من بذر الكتان

طريقة الاستخدام:

فى وعاء به كوبين من الماء على النار قومى بمزج المكونات وأتركيها لتغلى لدقائق ثم قومى بتصفية المشروبات وتناول كوب إلى كوبين على مدار اليوم

بإمكانك شرب المشروب طوال اليوم. أوعلى الاقل مرتين أو ثلاث مرات خلال اليوم.