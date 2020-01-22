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تعليم

القومي للبحوث ينظم ندوة تعريفية ببرنامج التعاون المصري الإسباني

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:00 ص
المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
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قســم التعليــم
ينظم المركز القومي للبحوث، اليوم الأربعاء، ندوة تعريفية ببرنامج التعاون (المصري - الأسباني) .

يأتي برنامج التعاون المصري الاسباني في إطار التعاون المشترك بين البلدين في برامج التعاون الدولي التي تعني هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بتفعيلها من خلال إطلاق النداء لعدد من المشروعات البحثية الموجهة للتفاعل والشراكة مع الصناعة، وبتمويل مشترك بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر وبين مركز تطوير التكنولوجيا و الصناعة ( CDTI ) بإسبانيا.

أن الندوة التعريفية تعني بحضور ومشاركة أعضاء هيئة البحوث من مختلف الجامعات والهيئات والمراكز البحثية بمصر والجهات الصناعية الداعمة للمجال الصناعي، لما لهذه البرامج من أثر إيجابي على دعم وربط البحث العلمي بالصناعة وتشجيع الباحثين المصريين على تحقيق التطبيق الصناعي لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية الناتجة عن مشروعات الشراكة التي تتبناها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد د. عماد الدين محمود حجازي الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم  والتكنولوجيا والابتكار ، أن تلك الدورة من برامج التعاون المصري الأسباني، وتعد الدورة الرابعة لطرح النداء، وذلك بعد النجاح في تمويل عدة مشروعات خلال الدورات الثلاث السابقة، حيث أن مثل تلك النداءات الخاصة بالمشروعات المرتبطة بشريك صناعي، تمثل الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها فكرة الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال التطبيق التكنولوجي والصناعي لمخرجات الأبحاث العلمي للباحثين بمصر ومدى ارتباطها بحاجة المجال الصناعي لدعم البحث العلمي من أجل المزيد من التطوير والابتكار لحل المشكلات الصناعية أو للإبتكار في هذا المجال .

ومن المقرر حضور د. عماد حجازي، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم  والتكنولوجيا والابتكار ممثلًا عن الجانب المصري، على أن يحضر المسؤولون عن مركز تطوير التكنولوجيا والصناعة (CDTI)، عن الجانب الأسباني.
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