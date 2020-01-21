زوجة شهيد بالداخلية: قالي هعملك مفاجأة في عيد زواجنا واستشهد

قالت السيدة نجلاء سامي زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود، أنه ببداية الإرهاب التسعينات كان زوجها الشهيد يخدم في الوادي الجديد وكان يتعرض للمخاطر في مناطق صعيد مصر؛ موضحة أنها بحكم سفرها مع زوجها شاهدت العديد من البطولات لرجال الشرطة.





وأضافت نجلاء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المنصة»؛ المذاع على الحدث اليوم ويقدمه الإعلامي «محمد البحيري» أن ما حدث مع ضباط الشرطة في 25 يناير مؤسف، مشيرة إلى أن الشرطة المصرية وقفت وتخطت المرحلة لانهم رجال على حق .





وأشارت نجلاء، أنها كانت تعتبر نفسها مقاتلة لأنها عاشت مع زوجها في الوادي الجديد والفيوم، وشاهدت إحراق أقسام الشرطة بالفيوم وأصرت على عدم ترك زوجها.



